El aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha, en La Guajira, tendrá un cambio radical, que consiste en ampliar varias zonas de la terminal aérea y una transformación total de su fachada, aseguró la ANI en un comunicado.

“[…] La intervención a la terminal aérea tendrá una particularidad: su nueva fachada incorporará elementos inspirados en la cultura Wayúu, como patrones geométricos, colores y características de la región, buscando ofrecer una experiencia única a los viajeros que llegan o salen de Riohacha”, dijo en el documento Milena Jiménez Hernández, vicepresidenta de Gestión Contractual de la ANI.

La agencia señaló que suscribió un contrato con la concesión Aeropuertos de Oriente para incrementar la capacidad operativa del aeropuerto y embellecerlo con elementos de la cultura wayúu y del paisaje desértico, característico del departamento.

En concreto, se ampliará en un 68 % el Almirante Padilla. Se extenderá la sala de abordaje nacional e internacional, se mejorará el edificio principal, los locales comerciales, las áreas de ‘chek-in’, el sistema de climatización, y se modernizará la fachada y equipamientos del aeropuerto, agregó la agencia. Está proyectado que las obras duren dos años, como máximo.

Con las obras, el aeropuerto de La Guajira —apetecido destino para turistas y colombianos— pasará de atender a 628.000 pasajeros a 1’000.000 de viajeros, al año, que tendrían una mejor experiencia en el aeropuerto, lo que aumentaría el turismo en la región.

¿Qué aerolíneas operan en Riohacha, La Guajira?

El aeropuerto Almirante Padilla (RCH), puerta principal para el departamento, está hoy operado por un par limitado, pero esencial, de compañías aéreas nacionales. Hasta la fecha, Avianca y Latam Colombia mantienen vuelos comerciales regulares hacia y desde este punto norteño del país, de acuerdo con la pagina web de la Gobernación de La Guajira.

En el departamento existen otros dos aeropuertos: uno en Albania y otro en Puerto Bolívar, pero son de carácter privado y sirve a la empresa Cerrejón, de minería. No obstante, también se utilizar para casos de emergencia, agregó el portal.

