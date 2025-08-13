La entidad mostró en un video los trabajos que se hacen en el aeropuerto Santiago Vila, de Flandes (Tolima), que duró 14 años cerrado para vuelos comerciales, hasta que en diciembre de 2024 se reactivó con el vuelo más corto en distancia de Colombia que tenía el propósito de disminuir el tiempo de viaje de los que visitan Girardot, desde Bogotá, pues queda a pocos minutos del municipio tolimense.

No obstante, luego de un mes (a principios de febrero de 2025), la terminal aérea volvió a cerrar porque la Aerocivil anunció que se empezarían a hacer obras para mejorar el aeropuerto.

Aunque se dijo que el cierre sería por un mes, la Aerocivil anunció este martes 12 de agosto que el aeropuerto quedaría listo en diciembre de 2025, más específicamente, en Año Nuevo.

Qué remodelaciones hacen en aeropuerto de Flandes, Tolima

Los trabajadores de la Aeronáutica Civil de Colombia explicaron que en la terminal aérea se está ampliando el ancho de la pista de aterrizaje y ya se habilitaron los primeros 1.200 metros.

Asimismo, se están mejorando las calles de rodaje y se construyen canales para dar un manejo a las aguas lluvias. Con la nueva infraestructura se mejorará el servicio y se garantizará la seguridad de los viajeros, agregó la entidad.

¿Cuánto tiempo se gasta ir de Bogotá a Flandes?

El recorrido en bus o carro particular puede tomar entre dos horas y media a cuatro, dependiendo del tráfico. Aunque la vía Bogotá-Girardot fue remodelada y ayudó a reducir los tiempos de recorrido, hay puntos de alta concurrencia, como Soacha, que siguen siendo críticos, sobre todo en temporada alta. En avión, el recorrido tomaba solo 25 minutos.

