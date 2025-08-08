La intención es mejorar la experiencia de las cientos de personas que diariamente transitan por el aeropuerto Ernesto Cortissoz, de Barranquilla, al que lo hallaron en condiciones críticas.

“Recibimos un aeropuerto prácticamente en ruinas”, manifestó Henry Pinto, director de la Aeronáutica Civil, en El Heraldo. Y es que tras la terminación anticipada del contrato con el Grupo Aeroportuario del Caribe, entidad privada que antes lo administraba, la Aerocivil retomó las riendas en septiembre de 2024.

La entidad aseguró que se encontró un abanico de problemas que impactaban negativamente en la experiencia de pasajero. Por ejemplo, se hallaron fallas en el sistema de aire acondicionado, muelles inoperativos, iluminación insuficiente, deterioro de los baños, goteras y muros en mal estado.

Al ser uno de los puntos neurálgicos para el tráfico aéreo en la región Caribe, es urgente una inversión con la que se logre superar estos retos. De acuerdo a la agenda propuesta por la Aerocivil, se espera que para diciembre de 2025, coincidiendo con el Carnaval de Barranquilla, uno de los eventos más importantes de la ciudad, el aeropuerto “tenga otra cara”.

Además de la recuperación de nueve muelles, tres de ellos nuevos pero inutilizados por litigios con anteriores proveedores, el plan de inversión incluye la reparación del área de manejo de equipajes, otro punto que genera quejas constantes.

Asimismo, se reparará el sistema de aire acondicionado, la eliminación de goteras, el acondicionamiento de los baños, la renovación de la pintura y los pisos.

¿Por qué el aeropuerto de Barranquilla se llama Ernesto Cortissoz?

El principal aeropuerto de la capital del Atlántico lleva el nombre de un pionero de la aviación colombiana que dejó una huella imborrable en la historia del transporte aéreo del país.

Su denominación rinde homenaje a Ernesto Cortissoz, empresario y visionario barranquillero que, en los albores del siglo XX, impulsó el desarrollo de la aeronáutica en Colombia y en América Latina.

Ernesto Cortissoz nació en Barranquilla en 1884 y se convirtió en una figura clave en la modernización de la ciudad portuaria. En 1919, junto a otros empresarios locales, fundó la Sociedad Colombo Alemana de Transportes Aéreos (SCADTA), considerada la primera aerolínea comercial de América y una de las primeras del mundo.

Esta compañía, que luego daría origen a Avianca, abrió las puertas para que Colombia se conectara por aire, en una época en la que los viajes dependían de largos trayectos por mar o río.

