El tráfico aéreo de Barranquilla se afectó en la mañana de este miércoles 26 de noviembre, según información preliminar de Blu Radio y de la Emisora del Atlántico, como consecuencia de un derramamiento de aceite en una de las pistas del aeropuerto Ernesto Cortissoz.

Sigue a PULZO en Discover

Según la emisora del Atlántico, diferentes reportes de oyentes y viajeros han informado que este derramamiento de aceite está provocando problemas para el aterrizaje de algunos vuelos.

Y es que el seguimiento a las vuelos de esta mañana sí muestran que ya un avión tuvo que desviar su destino. Según la aplicación ‘flight radar’, con la que se monitorean todos los aviones del país, el vuelo 8524 de Avianca partió de Bogotá a Barranquilla a las 5:22 de la mañana y se estimaba su aterrizaje en Barranquilla a las 6:21 a. m., sin embargo, este avión se tuvo que desviar a Cartagena y allá aterrizó.

La situación se complica si se tiene en cuenta que con el pasar de las horas son cada vez más los vuelos que llegarán a la capital del Atlántico, que para muchos es la tercera ciudad más importante del país y la principal de toda la región Caribe.

Lee También

De hecho, según el informe de ‘flight radar’, varios aviones de aerolíneas como JetSmart y Avianca están sobrevolando Barranquilla a la espera de una pronta solución.

Por el momento, la Aeronáutica no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre lo que está pasando en el Ernesto Cortissoz y se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre este supuesto derramamiento de aceite en la pista.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.