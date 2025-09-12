El Cuerpo de Bomberos de La Estrella, sur del Valle de Aburrá, atendió la mañana de este jueves un llamado de emergencia desde un motel ubicado en el barrio Ancón, donde fue reportada una mujer inconsciente en una de las habitaciones.

Al llegar al lugar, los rescatistas ingresaron a la habitación señalada y encontraron a una mujer de 35 años, semidesnuda y cubierta parcialmente con una sábana. Tras verificar sus signos vitales, confirmaron que ya no tenía vida, por lo que dieron aviso a la Policía Metropolitana y al CTI de la Fiscalía para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones.

En el sitio permanecía la pareja de la mujer, quien aseguró haber sido la persona que alertó a las autoridades. Según su versión, la noche anterior no estuvieron solos, sino que compartieron con otras tres personas —dos mujeres y un hombre— con quienes habrían consumido bebidas alcohólicas y sustancias alucinógenas.

El hombre relató que, al despertar en la mañana, encontró a su pareja inconsciente dentro de la bañera del motel. Posteriormente, la trasladó hasta la cama, pero al notar que no reaccionaba decidió pedir ayuda. Aseguró también que desconoce en qué momento los otros tres acompañantes abandonaron el lugar.

Aunque Medicina Legal aún no entrega el dictamen oficial, en la inspección preliminar los técnicos judiciales habrían observado hematomas, golpes en el rostro y otras lesiones que levantan dudas sobre lo ocurrido en la habitación.

Las autoridades avanzan en la recolección de testimonios y evidencias para esclarecer si la muerte se trató de un hecho accidental, consecuencia del consumo de sustancias, o si hay indicios de violencia de género o participación de terceros.

