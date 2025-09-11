El presidente Gustavo Petro no dejó pasar el anuncio del alcalde de Cali, Alejandro Eder, sobre la llegada de los vehículos blindados Hunter TR-12 para operaciones contra la violencia en la ciudad.

(Vea también: Alcaldes rompen el protocolo y tensan la política colombiana con polémica gira diplomática en EE. UU.)

Aunque Eder agradeció públicamente al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la llegada de los carros blindados y el apoyo de las Fuerzas Militares

El mandatario local destacó la llegada de los Hunter TR-12, operados por la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas (AFEAU) y con tecnología de comando y control en tiempo real. Según dijo, estos vehículos serán clave para operaciones tácticas en las zonas más afectadas por la violencia en Cali.

“Agradezco el apoyo del ministro de Defensa Pedro Sánchez. Seguimos fortaleciendo los esfuerzos coordinados para recuperar la seguridad de Cali y seguir blindando nuestra ciudad frente a los violentos”, escribió Eder.

Ya están en Cali los vehículos blindados Hunter TR-12, operados por la AFEAU, unidad élite de nuestras Fuerzas Militares, equipados con tecnología de comando y control en tiempo real para operaciones tácticas en zonas críticas. Agradezco el apoyo del @MinDefensa Pedro Sánchez.… pic.twitter.com/J57GKz1bAQ — Alejandro Eder (@alejoeder) September 11, 2025

El tono de su mensaje fue de cooperación institucional, pero no mencionó al presidente, lo que causó la reacción inmediata de Petro. el jefe de Estado pareció incomodarse porque no fue mencionado en la publicación y se lo hizo saber en X (antes Twitter).

“Mi querido alcalde, recibido su agradecimiento al ministro de Defensa y al Gobierno. Gobierno [que] constitucionalmente es el presidente y el ministro del sector, no lo olvide. No le dé pena”, escribió Petro, en un mensaje que varios usuarios calificaron como algo innecesario.

Mi querido alcalde, recibido su agradecimiento al ministro de defensa y al gobierno. Gobierno cinstitucionalmente es el presidente y el ministro del sector, no lo olvide. No le de pena. Es nuestra obligación defender a Cali y a su pueblo. Ayúdenos a que la élite blanca y… https://t.co/K4Dey4Wt6q — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 11, 2025

Petro aprovechó para hablar de élites y tierras en Cali

Más allá de la evidente petición de reconocimiento, Petro usó el espacio para llamar a las “élites blancas y poderosas” de Cali a abrir oportunidades para los jóvenes.

“Es hora de que ayuden a financiar, a través del presupuesto, más universidades y entreguen tierras para usos diferentes”, afirmó. Sin embargo, algunos críticos en redes consideraron que el presidente se enfocó más en un discurso político que en la situación de inseguridad que motivó la llegada de los blindados.

(Vea también: Aparece video del momento exacto del atentado en Cali; conductor se bajó segundos antes)

La discusión ocurre mientras la capital del Valle atraviesa una de sus peores crisis de seguridad del año, con homicidios múltiples y ataques armados que han puesto en alerta a las autoridades y a la ciudadanía.

