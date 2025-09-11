La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una nueva investigación contra Caracol Radio y Canal 1 por una presunta integración empresarial no informada, lo que constituiría una infracción al régimen de libre competencia.

Según la entidad, desde agosto de 2024 se firmaron acuerdos que otorgaron a Caracol Radio influencia en la programación y en la venta de publicidad de Canal 1, especialmente en franjas de alta audiencia que representaban hasta el 90 % de la parrilla.

La ejecución de estos contratos inició en octubre de 2024 y se reforzó con nuevos compromisos en febrero de 2025.

La SIC considera que estas actuaciones configuran una operación restrictiva de la competencia al no haberse informado de manera previa, como exige la ley.

Canal 1, sin embargo, rechazó categóricamente los cargos. Plural Comunicaciones, su concesionario, aseguró que los acuerdos fueron debidamente notificados en septiembre de 2024 y que, al no superar el 20 % de participación en el mercado, no requerían autorización adicional.

La empresa calificó la investigación como un “grave atentado contra la libertad de prensa” y parte de una “persecución sistemática” desde el Gobierno Nacional, citando incluso declaraciones del presidente Gustavo Petro.

Canal 1 anunció que acudirá a instancias nacionales e internacionales en defensa de su operación, mientras la SIC insiste en que su propósito es garantizar la libre competencia en beneficio de los consumidores.

