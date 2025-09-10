El presidente Gustavo Petro confirmó la muerte de alias ‘Ramón‘ y ‘Guillermino‘, disidentes Farc señalados de atacar un helicóptero de la Policía Nacional en el municipio de Amalfi, Antioquia, que dejó 13 uniformados asesinados.
“Mataron a nuestros 13 policías, los perseguimos, los encontramos y cayeron en combate. ¿Había otra opción? Sí, pero no quisieron la paz que ofrecimos, ni siquiera discutirla”, dijo el mandatario al respecto.
Mataron a nuestros 13 policías, los perseguimos, los encontramos y cayeron en combate. Cuatro miembros del frente 36 han caído y son los mandos de la comisión que mató a los 13 jóvenes de la policía con cargas explosivas en una trampa preparada de antemano.Lee También
— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 10, 2025
Noticia en desarrollo…
