El presidente Gustavo Petro confirmó la muerte de alias ‘Ramón‘ y ‘Guillermino‘, disidentes Farc señalados de atacar un helicóptero de la Policía Nacional en el municipio de Amalfi, Antioquia, que dejó 13 uniformados asesinados.

“Mataron a nuestros 13 policías, los perseguimos, los encontramos y cayeron en combate. ¿Había otra opción? Sí, pero no quisieron la paz que ofrecimos, ni siquiera discutirla”, dijo el mandatario al respecto.

Noticia en desarrollo…

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.