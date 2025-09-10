En la tarde del miércoles, en zona rural de Puerto Garzón (Putumayo) se presentó un grave enfrentamiento entre la comunidad y tropas del Ejército Nacional que adelantaban operaciones contra la minería ilegal.

De acuerdo con reportes preliminares, cerca de 200 personas rodearon a los uniformados, exigiendo que abandonaran el lugar y advirtiendo que, de no hacerlo, serían desarmados.

En videos difundidos en redes sociales se observa el momento en que el grupo de civiles se abalanza sobre los soldados, algunos armados con palos y piedras, mientras lanzaban amenazas. La situación escaló en segundos y derivó en lo que autoridades calificaron como un intento de asonada.

#Atención Un intento de asonada en zona rural de Puerto Garzón, Putumayo, terminó con un civil herido luego de que las tropas del Ejército reaccionan con disparos para evitar que los secuestraran. Según información preliminar, un grupo de por lo menos 200 personas intentaron… pic.twitter.com/wEoLf3JYFJ — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 10, 2025

Herido en asonada contra el Ejército en Putumayo

Fuentes castrenses citadas por Blu Radio explicaron que, al verse rodeados y en riesgo de ser reducidos, un uniformado accionó su arma de dotación contra el suelo en un intento por dispersar a la multitud y frenar la amenaza. Segundos después, otro soldado replicó la acción, pero en medio de la confusión, un civil que se encontraba al frente de la línea de tropa recibió un impacto en el pie, cayendo herido ante la mirada de la comunidad.

Hasta el momento, no se ha confirmado de manera oficial el estado de salud de la persona lesionada. Sin embargo, versiones locales indican que habría sido trasladado a un centro asistencial cercano.

