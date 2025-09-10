Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), denunció que el presidente Gustavo Petro lo señaló públicamente como “traidor de la izquierda”, lo que, en su criterio, equivale a poner “precio a su cabeza”.

López, procesado y capturado por el escándalo de corrupción en la entidad, advirtió que debido a este señalamiento y a la falta de garantías de seguridad, decidió suspender temporalmente sus declaraciones ante autoridades como la Corte Suprema de Justicia.

El exfuncionario sostuvo que su intención es continuar colaborando con la Fiscalía dentro de un principio de oportunidad y un preacuerdo ya avalado parcialmente por jueces, aunque aclaró que no seguirá rindiendo testimonios hasta que se asegure su protección y la de su familia.

López recalcó que se encuentra en buen estado de salud, negó cualquier intención de atentar contra su vida y responsabilizó al presidente Petro de cualquier eventualidad que pueda afectarlo.

Además, recordó que, en su pasado en el M-19, la acusación de “traidor” equivalía a una sentencia de muerte, por lo que conoce las graves implicaciones de tal señalamiento.

En este contexto, enfatizó que no se trata solo de una estigmatización política, sino de una amenaza directa contra su integridad.

