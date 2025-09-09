En su lugar, asumirá Carina Murcia, actual viceministra de Transformación Digital, afirmó Caracol Radio en la tarde de este martes nueve de septiembre.

La salida de Molina, junto con la posible dimisión de los ministros Antonio Sanguino (Trabajo) y Diana Morales (Comercio), responde a tensiones políticas tras la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional, en contra de los intereses del Gobierno, que apoyaba a María Patricia Balanta.

La renuncia de Molina, representante del Partido Liberal en el gabinete, fue solicitada por Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), según fuentes de la emisora.

Este movimiento se enmarca en un ajuste del Gobierno Petro tras la elección de Camargo como magistrado para el periodo 2025-2033, un resultado que frustró las aspiraciones del Ejecutivo de consolidar su influencia en la Corte Constitucional.

La decisión de pedir las renuncias de Molina, Sanguino (Partido Verde) y Morales (Partido de la U) refleja un intento de reconfigurar el gabinete ante la pérdida de aliados clave en un momento crítico, con las elecciones de 2026 a la vista.

