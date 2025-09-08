El periodista Diego Gauque informó que en los próximos días se adelantará la repatriación del cuerpo de Freddy Calvache, comunicador payanés que falleció en Suiza tras enfrentar una grave enfermedad.

(Vea también: “Estoy desahuciado”: esta fue la última publicación de Fredy Calvache antes de morir)

Según relató Gauque, el traslado se cumplirá este miércoles y el cuerpo llegará a Popayán hacia las 5:00 de la tarde. La familia ha preparado una caravana de acompañamiento, como parte de la última voluntad expresada por Calvache antes de su fallecimiento.

También resaltó el apoyo de la Embajada de Colombia en Suiza, encabezada por el embajador Francisco Echeverry. “La Embajada no solamente estuvo muy pendiente de Freddy en sus últimos días de vida, sino que también cubrió los gastos funerarios: la preparación del cuerpo y la consecución del ataúd”, explicó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diego Guauque Peña (@diego_reportero)

Cuándo será el entierro de Freddy Calvache

Las exequias de Freddy Calvache se llevarán a cabo el jueves 11 de septiembre en Popayán, en el campo Santo Jardines de Paz, donde familiares, amigos y colegas le darán el último adiós.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.