Las declaraciones de Gustavo Petro con las que defendió los impuestos a la gasolina propuestos en la reforma tributaria continúan causando controversia. “El pobre casi no usa gasolina”, indicó el presidente en un consejo de ministros.

Una de las voces afines al Gobierno que se pronunció en contra de las afirmaciones del mandatario fue la periodista y creadora de contenido Laura Camila Vargas.

En su cuenta de X, Vargas escribió: “Decir que los pobres no usan gasolina, como afirmó Petro, es desconocer cómo se mueve Colombia. Aquí la moto no es un lujo, es el medio de trabajo y transporte de millones de familias”.

Asimismo, aseguró que un alza en dicho combustible afecta el precio de los alimentos y que serán los “que menos tienen” los más perjudicados con la iniciativa.

“Cuando sube la gasolina, no solo sube el carro particular: sube la comida y la economía popular. El nuevo impuesto subirá el precio del galón y el golpe lo sentirán quienes menos tienen”, agregó Vargas.

Será quizás difícil entender que el pobre, aún con moto, gastará siempre menos gasolina que el del carro cuarto puertas. Se debe a la capacidad de consumo de cada vehículo es diferente. Mayor para la camioneta cuatro puertas, que para la moto que ayuda al trabajador Luego el… https://t.co/QocCwV5g1M — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 4, 2025

Gustavo Petro respondió a Laura Camila Vargas

Lejos de darle la razón a la comunicadora, el jefe de Estado siguió justificando la medida y apeló a la diferencia de consumo entre una moto y un carro de “cuatro puertas”.

“Será quizás difícil entender que el pobre, aun con moto, gastará siempre menos gasolina que el del carro de cuatro puertas. Se debe a que la capacidad de consumo de cada vehículo es diferente. Mayor para la camioneta de cuatro puertas que para la moto que ayuda al trabajador”, escribió Petro en X.

En su trino, el dirigente también hizo referencia al déficit en el fondo de estabilización de combustibles y volvió a echarle la culpa a su antecesor, el expresidente Iván Duque.

