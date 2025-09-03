El presidente Gustavo Petro no tardó en reaccionar a la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. A través de sus redes sociales, el primer mandatario empezó por decir que quienes dijeron que se conocía con María Balanta (quien hacía parte de la terna), hicieron señalamientos “mentirosos sucios”.

Además, hizo énfasis en que conoció a Balanta hace tres días y que la apoyó por “ser la persona más decente”.

“Excluyeron la mujer y la negra, bajo el infundio que era mía y me tomaba la corte. Mentirosos sucios. Nunca he conocido a la señora Balanta hasta hace tres días. Nosotros simplemente nos inclinamos por la persona más decente. Que pueda hacer justicia y garantizar los derechos de la gente, sin pena”, expresó el primer mandatario.

Gustavo Petro se va contra Carlos Camargo ante elección en al Corte Constitucional

El jefe de Estado revivió el trabajo de Carlos Camargo como defensor del Pueblo y lanzó otros sablazos en su contra, recordando también la gestión de Iván Duque.

“¿Recuerdan acaso que en medio de los crímenes contra los jóvenes, el defensor del Pueblo haya siquiera alzado la voz? Quieren devolver la justicia al duquismo, al cartel de la toga y al clientelismo corrupto que anula su independencia. Nosotros nunca estaremos con tamaña felonía y cobardía. El que se elige con métodos corruptos es corrupto. Juez que usa medios corruptos, es corrupto”, sostuvo el mandatario.

María Balanta, en días anteriores también había dejado en claro que no tenía acercamientos con el presidente.

“Me han estigmatizado. Yo estoy segura de que es por ser mujer y por ser negra, porque a mí no me ubicaron en el petrismo y yo no soy petrista”, afirmó la ternada, que en diálogo a la prensa en días anteriores.

