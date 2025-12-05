En una reciente entrevista con Pulzo, la senadora Paloma Valencia abordó la pregunta sobre una posible alianza entre el Centro Democrático y Sergio Fajardo, destacando que no descarta ampliar la coalición política.

“Espero que podamos hacer una alianza grande”, afirmó Valencia, mencionando explícitamente a Fajardo. “Claro, con Sergio Fajardo”, añadió, dejando claro que la apertura incluye a figuras de diferentes sectores políticos, claro, sin la izquierda.

Valencia señaló que ha recibido críticas y comentarios sobre la posibilidad de unir fuerzas con Fajardo, pero aclaró que su prioridad es un proyecto político amplio que incluya a diferentes actores. “Yo lo he dicho muchas veces. La gente decía: ‘Cómo Paloma se quiere unir con Fajardo’. Sí me quisiera unir con Fajardo, claro. Y con todo lo que hay en el espectro”, indicó a este medio.

Consulta interpartidista y Abelardo de la Espriella

Sobre la participación de figuras políticas en las consultas, Valencia se refirió a las declaraciones recientes de Abelardo De la Espriella. “Ayer Abelardo dijo que él no va a la consulta; ojalá lo reconsidere, porque yo creo que el país merece tener la oportunidad de tener una elección donde la gente salga y vote y elijamos un candidato con un compromiso; un gobierno amplio que recoja a todos esos sectores políticos”, comentó.

La senadora insistió en la importancia de la participación ciudadana y en la necesidad de ofrecer alternativas políticas que integren distintos puntos de vista. Para Valencia, no se trata solo de ganar elecciones, sino de construir un proyecto que permita avanzar en la solución de los múltiples desafíos que enfrenta el país.

Paloma Valencia pide avanzar, más allá de ganar elecciones

Paloma Valencia enfatizó que el foco de cualquier estrategia política debe ser avanzar en soluciones concretas para el país.

“Colombia no solo tiene que pensar en ganar las elecciones, Colombia tiene que pensar en avanzar, en solucionar la cantidad de problemas que tenemos”, explicó.

