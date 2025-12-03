Así como Abelardo de la Espriella sumó un nuevo aliado de cara a la contienda electoral por la presidencia de Colombia, una pieza clave se sumó a una idea que lanzó Álvaro Uribe Vélez.

El expresidente de Colombia invitó a diferentes figuras como el propio de la Espriella y a Sergio Fajardo a sumarse a un proceso en el que se busque una figura fuerte para enfrentar en las elecciones presidenciales a Iván Cepeda. Lo cierto es que un peso reconocido aceptó la invitación, según versiones de prensa.

“Atención, Juan Carlos Pinzón aceptará hoy oficialmente participar en la consulta propuesta por Álvaro Uribe Vélez”, afirmó Darcy Quinn desde su cuenta personal de X (antes conocida como Twitter), donde replicó la cuenta de La FM, medio en el que se desempeña como panelista.

Cabe recordar que esto no corresponde a las votaciones interpartidistas del Centro Democrático, que se llevarán a cabo en marzo de 2026 con el reconocimiento de la Registraduría en Colombia.

Esto sucede luego de la salida de Miguel Uribe Londoño, que marcó una crisis en el mencionado partido en el que Uribe es el líder como parte de la oposición del presidente Gustavo Petro.

Esta fue la publicación de la periodista:

Atención ….@PinzonBueno aceptará hoy oficialmente participar en la consulta propuesta por @AlvaroUribeVel @lafm — Darcy Quinn (@darcyquinnr) December 3, 2025

¿En qué consiste la consulta de Álvaro Uribe por presidencia?

El llamado proceso de consulta que impulsa Álvaro Uribe Vélez en Centro Democrático para definir quién será el candidato presidencial del partido hacia 2026 consiste en un mecanismo interno que combina encuesta y posible selección directa, en lugar de una consulta popular tradicional.

Desde el Dr Abelardo hasta el Dr Fajardo pic.twitter.com/hdeqaP1PxM — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) December 2, 2025

En los hechos, el partido decidió que entre los aspirantes inscritos (como María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Paloma Valencia y otros precandidatos) se lleve a cabo una encuesta externa que evaluará la preferencia de militantes y representantes del partido.

No obstante, una cláusula interna firmada en agosto de 2025 da facultades a Álvaro Uribe y al director del partido para decidir si la consulta presentará un único aspirante o permitirá que compitan dos candidatos en la papeleta. Esa decisión será tomada en la convención nacional programada para enero de 2026.

La fecha límite para inscribir candidatos a la consulta fue fijada para el 6 de febrero de 2026, lo que da un marco temporal definido para que se conozca oficialmente quién(es) disputarán ese proceso interno.

De este modo, la consulta que propone Uribe no es necesariamente una votación abierta a toda su base electoral ni al público general, sino un mecanismo interno del partido que combina elementos de encuesta, deliberación de la cúpula y potestad decisoria de sus máximos líderes.

Esto busca definir un candidato o candidatos con respaldo tanto en la militancia como en la dirección del partido, antes de la consulta interpartidista prevista para marzo de 2026.

¿Quién es Juan Carlos Pinzón, precandidato presidencial?

Juan Carlos Pinzón es un político y economista colombiano que en 2025 figura como precandidato presidencial, con una trayectoria pública destacada en seguridad, diplomacia y gestión estatal.

Nacido en Bogotá, Pinzón es economista de la Pontificia Universidad Javeriana, y cuenta con formación avanzada en políticas públicas y defensa, lo que le ha dado respaldo académico para su carrera en cargos de alto nivel.

Fue Ministro de Defensa durante el periodo 2011-2015, un cargo desde el cual encabezó operaciones importantes contra organizaciones armadas ilegales en Colombia. Más adelante se desempeñó como Embajador de Colombia ante Estados Unidos entre 2015 y 2017, cargo diplomático que fortaleció su perfil internacional.

En 2025 el partido Verde Oxígeno, liderado por Íngrid Betancourt, le dio su aval para aspirar a la Presidencia en 2026, una decisión que formaliza su precandidatura para las próximas elecciones.

Pinzón ha dicho que su objetivo es liderar una coalición amplia de centro derecha, integrando diversas fuerzas políticas con miras a enfrentar la crisis de seguridad, institucionalidad y gobernabilidad que a su juicio atraviesa Colombia.

