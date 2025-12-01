En un movimiento político de cara a las elecciones legislativas de 2026 en Colombia, Alianza Verde definió sus cabezas de lista para Senado y Cámara de Representantes.

El anuncio, confirmado este primero de diciembre de 2025 por W Radio, indica que Luis Eduardo Garzón, quien fue alcalde de Bogotá, obtuvo la mayoría de los votos en la consulta interna del partido, superando a Jota Pe Hernández y Angélica Lozano.

Antes de la reaparición de “Lucho Garzón”, que no aspiraba a cargos públicos desde 2010, Hernández se perfilaba como líder del listado luego de obtener buenos resultados en una encuesta contratada por esa colectividad.

Sin embargo, el parlamentario, que se muestra más afín hacia las políticas de derecha, se quedó con los crespos hechos por una coalición de su partido con En Marcha y el ingreso a la contienda de Garzón.

¿Quién es Luis Eduardo Garzón?

Por su parte, Garzón, reconocido por su trayectoria dentro de la izquierda colombiana, comprende el peso de asumir la cabeza de la lista. Su historia política es amplia: inició como dirigente sindical, luego llegó a la Alcaldía de Bogotá y más tarde ocupó el Ministerio de Trabajo.

Ese recorrido le permite un entendimiento sólido de la dinámica legislativa, de la política pública y del papel de las minorías en la conducción del país.

Para la Alianza Verde, la nominación de Garzón va más allá de una jugada electoral. Se interpreta como un reconocimiento a su experiencia y a su capacidad para enfrentar los desafíos legislativos que se aproximan.

Aun así, el camino hacia las legislativas de 2026 está lejos de definirse. Aunque la Alianza Verde cuenta con Garzón como figura central, múltiples factores influirán en el desenlace final. La contienda promete ser reñida, y los retos, tanto políticos como sociales, son numerosos.

