La carrera presidencial dentro del Centro Democrático estalló en una nueva tormenta interna apenas minutos después de que el partido anunciara el inicio de sus dos mediciones internas para escoger al aspirante que competirá en la consulta de la derecha en marzo de 2026.

Lo que debía ser un proceso ordenado terminó convertido en un episodio de desconfianzas, llamadas cruzadas y versiones que no coinciden, con un protagonista central: Miguel Uribe Londoño.

El partido anunció en un comunicado que el proceso de selección continuará únicamente con las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, dejando por fuera a Uribe Londoño, quien hasta hace unas horas era considerado uno de los nombres fuertes del uribismo para 2026.

La colectividad justificó la decisión en lo que calificó como una “maniobra” del precandidato para abandonar internamente la contienda y adherirse a la campaña de Abelardo de la Espriella, hoy aspirante presidencial por fuera del partido.

Según la versión del Centro Democrático, De la Espriella habría recibido una llamada del propio Uribe Londoño en la que este le manifestaba su intención de renunciar al partido y apoyarlo políticamente. El supuesto gesto de “transparencia” llegó a oídos del expresidente Álvaro Uribe directamente de De la Espriella, lo que detonó la decisión: la colectividad resolvió excluir de inmediato a Miguel Uribe Londoño del proceso interno.

Miguel Uribe Londoño niega apoyo a Abelardo de la Espriella

La historia está lejos de ser tan lineal. En entrevista con El Tiempo, el precandidato negó todo. “Desmiento categóricamente que he renunciado al Centro Democrático y al proceso interno. Nadie puede decir que yo he dicho eso. Sigo firme en mi aspiración. Yo no renuncio ni me renuncian”, afirmó, visiblemente molesto por la decisión del partido.

Sobre las supuestas conversaciones con De la Espriella, Uribe Londoño admitió diálogos, pero negó acuerdos: “He hablado con mucha gente, incluido él. Eso no quiere decir que yo vaya a retirarme ni a buscar acuerdos. ¿Cómo voy a salirme si voy ganando?”.

Al respecto, Ricardo Ospina, de Blu Radio, aseguró que “alguien miente”. El periodista contó que escuchó a Uribe Londoño negar una conversación reciente con De la Espriella, pero que desde la campaña de este último le confirmaron que sí hablaron hace apenas un día. Según esa versión, De la Espriella le habría propuesto unirse a su campaña; Uribe Londoño no habría aceptado, pero dijo que lo pensaría.

Ospina agregó un elemento clave: Uribe Londoño habló en la mañana con Gabriel Vallejo sobre la metodología para escoger candidato. Después de entender el proceso, lo aceptó. Pero, poco después, comenzó a circular información dentro del partido de que estaba pensando en renunciar. Minutos más tarde llegó el sorpresivo comunicado que lo expulsaba de la contienda.

A este escenario se sumó la reacción de María Fernanda Cabal, quien agradeció al partido y se declaró lista para seguir en la disputa con Valencia y Holguín. Un gesto que, para muchos dentro del uribismo, no fue casual: Cabal es cercana a De la Espriella.

María Claudia Tarazona no estaría apoyando a Miguel Uribe Londoño

El periodista también reveló un dato que habría inquietado aún más al expresidente Uribe: la información de que María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay —senador asesinado en 2024 e hijo de Uribe Londoño—, no estaría apoyando la candidatura del padre. Aunque no está claro el impacto real de ese dato, sí habría reforzado la percepción de incertidumbre sobre la fuerza interna del precandidato expulsado.

