El partido del expresidente Álvaro Uribe vive un lunes muy caldeado y que dejó a todos sus seguidores y a la opinión pública confundidos. Esto por cuenta de un comunicado que publicó el Centro Democrático y que anuncia la salida de Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador.

Sigue a PULZO en Discover

El comunicado se refiere a una supuesta llamada que sostuvo Uribe Londoño con Abelardo de la Espriella para expresarle su apoyo y, por ende, salir de esa colectividad.

“El Dr. Abelardo de la Espriella acaba de informar al expresidente Álvaro Uribe que ayer el Dr. Miguel Uribe Londoño lo llamó a expresarle que renunciaba al Centro Democrático para apoyar al Dr. De la Espriella. Álvaro Uribe le agradeció la transparencia al Dr. De la Espriella y le dijo que procediera como a bien lo tuviera.”, asegura el comunicado que emitió ese partido sobre el mediodía de hoy.

Tan pronto se publicó dicho anuncio, el primero en reaccionar fue el mismo Miguel Uribe Londoño, que negó rotundamente que hubiera renunciado al Centro Democrático, ni tampoco al proceso interno que pretende elegir un candidato único para ese partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe.

Lee También

“Desmiento categóricamente que he renunciado al Centro Democrático y al proceso interno de la escogencia del candidato de nuestro partido. Nadie, absolutamente nadie puede decir que yo he dicho eso. He conversado con múltiples factores políticos en aras de construir la Unidad Nacional que necesita Colombia”, dice el papá de Miguel Uribe en un video que fue enviado a medios de comunicación.

Seguido, Uribe Londoño califica de “inaceptable” que lo quieran excluir de un proceso del cual es parte, “por versiones de prensa o de llamadas telefónicas”.

“Sigo firme en mi aspiración. Como ya lo afirmé, no renuncio ni me renuncian. Pido al Centro Democrático que rectifiquen esta información”, sentencia.

Este es el comunicado que publicó el CD dando a conocer la supuesta renuncia del papá del senador asesinado este año en Colombia:

El Centro Democrático expresa a la opinión pública que: 1. El Dr. Abelardo de la Espriella acaba de informar al expresidente Álvaro Uribe que ayer el Dr. Miguel Uribe Londoño lo llamó a expresarle que renunciaba al Centro Democrático para apoyar al Dr. De la Espriella. 2. El… pic.twitter.com/1GkW9XT1VR — Centro Democrático (@CeDemocratico) December 1, 2025

¿Cómo le fue a Miguel Uribe Londoño en encuesta de Invamer?

La polémica sobre el futuro político del empresario se da justo horas después de conocerse los resultados de la encuesta de Invamer, en la que él ocupó el mejor puesto entre los aspirantes por el Centro Democrático a la presidencia de la República.

Según ese sondeo, el trabajo que empezó hace varios meses, luego del asesinato de su hijo, lo catapultó y hoy ocupa el cuarto lugar entre los más de 100 precandidatos que quieren llegar al cargo más importante del país.

Uribe Londoño, de acuerdo con Invamer, está por encima, en intención de voto, de pesos pesados de la política y que llevan meses (y años) de campaña como María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Vicky Dávila, Claudia López y Juan Carlos Pinzón, entre otros.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.