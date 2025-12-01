La movilidad de este lunes 1 de diciembre se complicó en Bogotá por las manifestaciones adelantadas por parte de estudiantes de la Universidad Distrital.

Pasadas las 2 de la tarde de este lunes, la Secretaría de Movilidad dio a conocer que las protestas avanzan sobre la calle 26, afectando la calzada mixta sentido oriente-occidente y de la exclusiva en ambos sentidos. Como rutas alternas se ha sugerido tomar la calle 19 y la calle 45.

Cabe mencionar que las manifestaciones también se llevaron a cabo a la altura por la carrera 10 con calle 17, afectando la calzada en el sentido sur-norte.

[01:53 p.m.] #MovilidadAhora | Manifestantes avanzan sobre la calle 26. Se genera afectación de la calzada mixta sentido oriente-occidente y de la exclusiva en ambos sentidos. ⭕️Rutas alternas: Calle 19 y Calle 45 https://t.co/lD836PYN8j pic.twitter.com/DNQ1x8G88P — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 1, 2025

Estaciones de Transmilenio cerradas hoy 1 de diciembre

De acuerdo con la empresa de transporte, a causa de las afectaciones por la avenida El Dorado han dejado de prestar servicio las estaciones Centro Memoria y Concejo de Bogotá.

A partir de las movilizaciones, recomiendan a los usuarios estar atentos a los canales de comunicación de la Secretaría de Movilidad y de Transmilenio para estar al tanto de cómo avanzan las manifestaciones y bloqueos en la tarde de este lunes.

Cabe mencionar que las movilizaciones que adelantan los estudiantes tienen que ver con el rechazo a la reciente elección de Jorge Lizcano como rector de la institución.

