Un residente del conjunto Agua Clara, en el barrio El Trapiche de Bello (Antioquia), fue sorprendido por un balde de agua lanzado desde un piso superior mientras se preparaba para encender pólvora desde el balcón de su apartamento. El hecho quedó registrado en videos que circulan en redes sociales, donde se observa el momento en que el vecino, molesto por la situación, decide actuar para detener la detonación de voladores.

Según se aprecia en las grabaciones, el hombre alcanzó a prender varios voladores antes de ser mojado. Los ruidos generados habrían incomodado a varios habitantes del edificio, quienes manifestaron su inconformidad por la perturbación al descanso, especialmente durante horas nocturnas.

Los residentes señalaron que, aunque es común el uso de pólvora en diciembre, este tipo de prácticas dentro de zonas residenciales representa molestias y riesgos. El incidente reabrió la discusión sobre el manejo de estos materiales en espacios compartidos y las medidas necesarias para garantizar la convivencia en conjuntos cerrados.

Por su parte, los internautas no ocultaron el apoyo a quien decidió mojar al que estaba lanzando los voladores: “Ojalá hubiera sido agua hirviendo“, “absurdo como usan pólvora allá y los pobres animales y adultos mayores nerviosos aterrados y sin poder hacer nada”, “excelente ambiente residencial” y “hubiese sido un final muy épico si el volador le estallara adentro”, son parte de los comentarios presentes en el ‘post’ compartido por Colombia Oscura en X.

¿Qué hacer si un vecino usa pólvora en un conjunto residencial?

Ante esta situación, el portal especializado Con Toda Propiedad señala que el uso de pólvora dentro de conjuntos residenciales está prohibido. Por ello, el administrador de la copropiedad o cualquier residente puede acudir a la Policía a través de las líneas habilitadas o, si lo considera necesario, interponer una querella policiva contra la persona que incurra en esta conducta.

De acuerdo con la información del portal, la autoridad puede imponer al infractor una multa tipo 4, equivalente a 32 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que actualmente corresponde a 1’423.500 pesos. Esta sanción hace parte de las medidas establecidas para prevenir riesgos asociados al manejo indebido de pólvora.

La restricción se basa en el artículo 30 del Código Nacional de Policía, que clasifica esta conducta como un comportamiento que pone en riesgo la seguridad e integridad de las personas. El uso de artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas en espacios residenciales puede generar afectaciones físicas, daños a la propiedad y molestias a la comunidad, por lo que su control está regulado por la ley.

