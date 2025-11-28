El sector del transporte público en Bogotá vivió una escena insólita recientemente. En un incidente que se ha convertido en un video viral en las redes sociales, una mujer, vestida con el uniforme de la reconocida empresa de seguridad Tecniseg de Colombia LTDA, fue captada cometiendo un acto de evasión del pago del pasaje en un ómnibus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

El episodio, que detuvo la operación normal de una ruta del SITP, suscitó una fuerte tensión entre la pasajera, el conductor y el resto de los usuarios. En el video, que ha sido ampliamente compartido, se aprecia la reacción colectiva de indignación frente al irrespetuoso gesto de la mujer que, lejos de asumir su error, muestra un gesto de indiferencia que solo acentuó la molestia de los presentes. Ella, ante la mirada indignada de los otros ocupantes, decide descarademente sentarse en el piso del bus y hacer caso omiso al pago del pasaje.

El fenómeno mediático que produjo el incidente no tardó en llegar a oídos de la compañía de seguridad para la que trabajaba la involucrada. Según la firma, el comportamiento de la empleada en cuestión no refleja en absoluto los valores ni principios de la organización, por lo que emitió un comunicado.

“Lamentamos profundamente el incidente que circula en redes sociales, en el cual una colaboradora portando los distintivos de la empresa aparece evadiendo el pago del pasaje en un sistema de transporte público. Queremos ser absolutamente claros: este comportamiento no representa los valores, principios ni procedimientos de nuestra organización”, manifestó Tecniseg en un comunicado oficial.

Durante más de un cuarto de siglo, Tecniseg ha forjado una reputación basada en el respeto a las normas y el cumplimiento de todas las obligaciones laborales, incluyendo subsidios de transporte. La empresa subrayó que la actitud registrada en el SITP fue un hecho aislado, ajeno a la ética que promulga la institución y que es plena responsabilidad de esta mujer, quien quedó expuesta por su repudiable actitud.

Ante la conmoción causada por el incidente y el llamado a la responsabilidad que hicieron los usuarios del SITP, Tecniseg aseveró que ya se encuentra en proceso una investigación disciplinaria para determinar las respectivas sanciones, en concordancia con su reglamento interno.

