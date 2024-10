Por: Canal Uno

Se ha viralizado en redes sociales un video que compartió un joven después de pasar incómodo momento en el transporte público de Bogotá, cuando una mujer, aparentemente, lo estaba señalando por ir vestido con mallas, falda y maquillado.

Según el audio de la grabación, la implicada alegaba que era un pecador por su aspecto físico. Incluso, se refirió a él como “homosexual” mientras juzgaba, también, que tenía las uñas pintadas de un morado oscuro.

“Soy un hombre, todos los hombres tenemos uñas y podemos usar una falda”, le explicó el chico. “Al señor nadie lo engañará porque no hay hoja de árbol que se mueva en esta tierra sin la voluntad de Dios y él ve la voluntad de nuestros corazones”, le respondió la mujer.

En medio de la discusión, que cada vez subía más de tono, la señora, señalándolo, le dijo que“Dios no lo había enviado al mundo a ser mujer”, a lo que él le interrumpió diciéndole que “seguía siendo un varón” a pesar de la forma en que se veía porque venía de una sesión de fotos.

El discurso de ella, basado en la Biblia y en lo que, tal y como lo decía, agrada a Dios, giró en torno a las mentiras, el pecado, el arrepentimiento y la advertencia. Llegó a tal punto que, molestó, también, a los demás pasajeros del articulado, quienes finalmente le pidieron silencio. Sin embargo, ella continuó, cada vez más alterada, repitiendo que “al Señor nadie lo calla”.

#OPINE. Un joven compartió en sus redes sociales el "incómodo momento" por el que pasó en un bus de @TransMilenio luego de que otra usuaria lo increpó por llevar puesta una falda y usar maquillaje. 🚨 ÚNETE 👉 https://t.co/bFqYD8p3mh pic.twitter.com/zNJVc3VJU7 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) October 23, 2024

Al viralizarse el video en redes sociales, los internautas no paran de dar su opinión en la que, la gran mayoría, se muestran molestos y en desacuerdo a lo que la mujer expresó durante los 4 minutos de la grabación.

“Ya quitenle el derecho de expresión a los religiosos, son unos metidos en la vida de los demás. ¿Cuándo entenderán que no todos tenemos las mismas creencias que ellos?”, “un aplauso para ese campeón. Y lo más bonito de la escena fue ver que la gente en general respetó. La señora se quedó sola con el apoyo de su amigo imaginario”, “respeto la creencia de las personas, pero detesto que se metan en la vida de los demás”, “soy católico y creo en Dios, Dios es un padre celestial para nosotros los católicos. Ser católico no nos da derecho de discriminar a nadie y por favor no hablar en nombre de Dios, para juzgar a alguien. El ser humano se crea su propio destino”, entre otros comentarios.