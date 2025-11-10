Un lamentable accidente en Bogotá cobró una vida y quedó en un video. De acuerdo con Caracol Radio, la víctima fue identificada como Édgar Castañeda, un adulto mayor que fue atropellado por un bus amarillo del SITP en el barrio San Diego, de Bosa.

De acuerdo con la cadena radial, el siniestro fatal se presentó durante la noche del pasado sábado 8 de noviembre en el sur de la capital, el mismo día del alarmante choque de un taxista borracho en San Cristóbal. Sin embargo, hasta este lunes se hizo público el caso..

De acuerdo con las imágenes, la víctima iba en una bicicleta a la altura de la carrera 78a con 80 sur, y mientras iba por la vía, el colectivo lo embistió; presuntamente, el vehículo de transporte público iba a alta velocidad. Caracol Radio agregó que el abuelo fue llevado a un hospital, donde desafortunadamente falleció en la madrugada del domingo 9 de noviembre, debido a la gravedad de sus heridas.

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía, dado a conocer por Semana, el conductor del SITP era un hombre de 56 años que salió ileso. Presuntamente, la víctima pasó en su cicla desde el carril derecho al izquierdo para tratar de adelantar el bus, acción que no pudo hacer por la velocidad de dicho vehículo.

Por su parte, Transmilenio aseguró que se activaron los protocolos de respuesta una vez se dio el accidente, como llamar a los organismos de emergencia y demás autoridades. A su vez, aseguró que el concesionario del bus involucrado en el choque envió unos representantes al lugar de los hechos.

Finalmente, la empresa de transporte lamentó el incidente y aseguró que hizo el respectivo acompañamiento en el lugar.

