El popular vidente colombiano Uriel Vásquez Gualtero despertó curiosidad entre sus más de 293,000 seguidores en TikTok por una espeluznante predicción sobre la posible muerte de un personaje famoso con reconocimiento en Colombia.

Según Vásquez, la persona mencionada es alguien con gran reconocimiento e influencia en Colombia, posiblemente un artista destacado de la actuación o del ámbito musical.

“Está relacionado con una eventualidad bastante fuerte, bastante compleja para un personaje de aquí de Colombia. Es una eventualidad que lo puede involucrar a él, a su entorno. Es un personaje importante, es un personaje con reconocimiento, es un personaje que tiene sus seguidores, es conocido en Colombia”, aseguró Vásquez.

Aunque no ofreció un nombre, Vásquez se mostró sorprendido por lo que dijo percibir, señalando que la situación sería “una situación fuerte” y podría implicar un impacto físico severo para el involucrado.

“Me hablan de esta eventualidad que está por presentársele a él. Puede incluso llegar a afectarlo físicamente, o se puede llegar a presentar algo más complejo (…) Puede llegar a presentarse una situación más fuerte, una partida, ustedes me comprenden”, indicó Vásquez.

La predicción provocó inquietud entre sus seguidores, quienes expresaron preocupación por el artista aludido y comenzaron a compartir mensajes de apoyo espiritual.

No faltaron las especulaciones: algunos usuarios incluso publicaron supuestas listas de personalidades que podrían encajar con la descripción ofrecida por Vásquez, lo que incrementó el ambiente de tensión en redes.

“Ay, Dios mío, pido por todo el que tenga la posibilidad de verse afectado”; “Dios, cubre con tu manto a todo el que lo necesite”; “Ten piedad de todos nosotros y del mundo entero, ten misericordia de la humanidad”; “Me da miedo porque él es muy acertado en todo lo que dice”, son algunos de los comentarios de internautas.

¿Quién es Uriel Vásquez Gualtero?

Uriel Vásquez Gualtero es una figura reconocida dentro del mundo paranormal colombiano. Su nombre se menciona con frecuencia por aciertos que le atribuyen, desde fenómenos naturales hasta la muerte de figuras públicas. Este historial alimentó aún más la expectación en torno a su reciente anuncio y reforzó tanto el apoyo de sus seguidores como las críticas de sus detractores.

Las opiniones se dividen: mientras algunos señalan la responsabilidad que implica emitir este tipo de mensajes, otros defienden la libertad de creer y seguir a quien deseen. Lo cierto es que la predicción colocó nuevamente a Vásquez en el centro de la conversación pública y avivó el debate sobre estas prácticas en Colombia.

