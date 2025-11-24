Una historia familiar en España ha causado debate público luego de que una mujer, identificada como Paqui, tomara la decisión de desheredar a su hijo de 51 años tras más de una década y media sin tener ningún tipo de relación con él. Según contó en un programa de televisión, la distancia surgió cuando el hombre inició una relación sentimental y, desde ese momento, se alejó por completo de su familia.

Paqui explicó que la ruptura fue prolongada e inexplicable. Durante quince años no supo nada de su hijo, ni siquiera si había formado una familia. “Si no quiere nada de mí, es que no necesita nada de mí”, afirmó, dejando en evidencia que la determinación de excluirlo de su herencia fue el resultado de un largo proceso emocional marcado por el dolor y la incertidumbre.

(Lea también: Continúa batalla legal por herencia de Mauricio Leal: anuncian nueva demanda contra Jhonier)

La mujer es madre de dos hijos: una hija de 54 años, con quien mantiene una relación estrecha y afectuosa, y el hijo que decidió desheredar.

Lee También

“Con mi hija todo es perfecto, pero con él… desde que se juntó con su pareja, desapareció. No sé la razón”, relató. Su testimonio también reveló que la falta de información sobre una posible descendencia de su hijo la sigue afectando: “Me dolería que tuviera un hijo y yo no saberlo”, dijo la mujer.

Cansada de esperar una reconciliación que nunca llegó, Paqui acudió a la justicia para formalizar la desheredación. La intención es que su vivienda —el bien más valioso que posee y donde ha vivido toda su vida— sea heredada únicamente por su hija. Asegura que, aunque la elección fue difícil, siente paz al haber tomado una decisión que considera justa. “Estoy tranquila haciéndolo”, expresó.

(Vea también: Nietos tendrán facilidad para heredar una pensión en Colombia: hay trámite clave)

El caso ha causado amplio debate en redes y medios españoles, pues pone sobre la mesa temas sensibles como el distanciamiento familiar, el impacto emocional de las rupturas y las implicaciones legales de una decisión tan definitiva.

Paqui confesó que jamás imaginó que la relación con su hijo terminaría de esta forma. “Nunca pensé que después de tener un vínculo tan bonito, se iría así”, señaló. Con la resolución judicial en marcha, espera ahora cerrar un capítulo marcado por el silencio y dejar su legado en manos de la hija con quien mantiene un lazo firme y cercano.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.