El litigio por la herencia del estilista colombiano Mauricio Leal sigue en desarrollo. Luego del asesinato de Leal y de su madre en 2021, se abrió una disputa legal sobre los bienes del reconocido profesional, que incluyen propiedades, vehículos y cuentas bancarias de alto valor.

En el centro de este conflicto se encuentra Jhonier Leal, condenado a 55 años de cárcel por el doble homicidio. Pese a su condena y confesión, presentó acciones legales para intentar heredar los bienes de las víctimas, lo que causa sorpresa y rechazo público.

Entre los bienes en disputa se destacan una residencia en La Calera, dos vehículos Mercedes y la peluquería de Mauricio, reconocida como el legado de su carrera. La disputa refleja el alcance patrimonial del caso y el interés de los familiares por asegurar los activos que se encuentran congelados por la Sociedad de Activos Especiales (Sae).

Demanda contra Jhonier Leal por bienes de su hermano Mauricio

Según informó El Tiempo, recientemente, Carlos Andrés García, medio hermano del estilista, interpuso una demanda por indignidad sucesoral contra Jhonier Leal.

La acción busca impedir que el condenado acceda a los bienes, argumentando que quien comete homicidio no puede heredar lo que arrebató con violencia. Actualmente, los bienes se encuentran bajo custodia de las autoridades colombianas, a la espera de una decisión judicial definitiva sobre sus legítimos poseedores.

“A Jhonier le puse una demanda por indignidad. Me tocaba ponerla por ley. Y resulta que me informa mi abogada, Érika Sanguinetti, que la defensora de Jhonier va a pelear los bienes y yo le dije: ‘¿cómo así?, a él no le toca nada. Tras de que mata a mi mamá y a mi hermano, quiere venir a pelear, algo que por ley no le toca’. ¿Cómo es posible eso?”, indicó García en diálogo con Semana.

El conflicto legal causa incertidumbre tanto entre los familiares como en el sistema judicial. Este caso también plantea interrogantes sobre posibles fallas en la legislación colombiana que permitirían a un condenado por homicidio reclamar derechos sobre las propiedades de sus víctimas.

¿Qué va a pasar con los cuerpos de Mauricio Leal y su mamá?

