El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la física cuántica en una reunión con su gabinete y luego a defenderla en redes sociales. Aunque el mandatario advirtió en tono irónico que no profundizaría en el tema porque “ahí me dicen loco y me sacan de la Presidencia”, su explicación abrió una nueva ola de cuestionamientos.

En un mensaje posterior en X, Petro sostuvo que “caer en el negacionismo científico es lo peor que puede hacer una sociedad o una persona” y afirmó que la riqueza futura de los países dependerá de “la capacidad computacional que alcancen y el volumen de datos que puedan gestionar”. Luego añadió un componente geopolítico, asegurando que Estados Unidos y China compiten por esa capacidad y que su gobierno busca crear una “nube” de datos soberana para alojar en Colombia información clave, especialmente sobre biodiversidad.

El mandatario extendió su argumentación al afirmar que “la capacidad computacional, hoy está determinada por los descubrimientos de la física cuántica” y remató con la frase: “Einstein fue un físico cuántico y en general toda la física montada sobre el estudio del átomo y sus movimientos”.

En otro trino, el jefe de Estado agregó: “La deslocalización es un eje de la física cuántica. Y está en la base del experimento que confirmó porque Einstein recibió su premio nobel”.

Camilo Prieto le bajó el tono a Gustavo Petro sobre sus conocimientos en física

Fue entonces cuando llegó la respuesta más precisa y pedagógica de parte de Camilo Prieto, profesor e investigador especializado en energía y sostenibilidad, quien citó el mensaje del presidente para hacerle dos aclaraciones técnicas.

“Señor Presidente, con respeto, dos precisiones técnicas”, comenzó Prieto. Luego señaló que Einstein no recibió el Nobel por trabajos de física cuántica ni por fenómenos como la deslocalización, sino por explicar el efecto fotoeléctrico, un descubrimiento que, aunque se relaciona con el comportamiento de la luz, no lo convierte automáticamente en un referente central de la mecánica cuántica moderna.

La segunda aclaración del investigador apuntó directamente al corazón del argumento de Petro: la inteligencia artificial no depende de la mecánica cuántica, sino de “computación clásica, datos, energía e infraestructura digital”. Prieto recalcó que la computación cuántica continúa en fase experimental y “no constituye la base tecnológica de la IA contemporánea”, como sugirió el presidente.

La intervención del académico fue ampliamente comentada y celebrada por especialistas que ven con preocupación el uso impreciso de conceptos científicos dentro del debate político. Mientras Petro defiende la importancia de la ciencia en su discurso, voces técnicas piden mayor rigor para evitar confusiones que puedan afectar la comprensión pública de temas complejos.

