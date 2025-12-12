Eln amenazó con un paro armado de 72 horas desde el 14 de diciembre del 2025 a las 6 de la mañana hasta el 17 de diciembre del 2025 a esa misma hora, medida que justificó por la supuesta presencia del presidente Donald Trump en Colombia.

“Las fuerzas populares colombianas protestamos contra las amenazas de intervención imperialista en nuestro país como una nueva fase del plan neocolonial de Trump que pretende hundir aún más sus garras en territorios de América latina y el Caribe. La injerencia del imperialismo norteamericano pretende recrudecer el saqueo de nuestros bienes naturales y riquezas nacionales despojo al que nos seguiremos oponiendo”, indicó en la primera parte del documento.

El grupo guerrillero indicó que esta acción rompe “el principio del secreto militar” como acción dirigida a la población civil en el territorio nacional, sin indicar puntos específicos,

“Informamos esta actividad de protesta rompiendo con el principio del secreto militar para que el pueblo colombiano que no participa de la guerra tenga conocimiento y no se mueva por las carreteras y ríos navegables. Nuestras unidades de control de vías respetarán los civiles y sus bienes y harán respetar nuestro accionar contra los saboteadores. Es necesario que los civiles no se mezclen con militares para que eviten accidentes las labores en sus espacios propios las pueden ejercer normalmente”, sentenció.

