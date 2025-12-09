En los departamentos de Colombia y estados venezolanos que constituyen la bisagra fronteriza entre los dos países hay una sola autoridad: el Eln. Así, ese grupo se ha consolidado como una organización armada ilegal binacional que delinque en Colombia como guerrilla y opera en Venezuela como grupo paramilitar. Su vertiginosa consolidación se debe a las alianzas que tiene con la cabeza del régimen venezolano, Nicolás Maduro, y a la fracasada política de “paz total” del presidente Gustavo Petro, a la sombra de la cual creció y se expandió.

El crítico panorama lo acaba de confirmar el centro de pensamiento e investigación InSight Crime, en un informe publicado en las últimas horas en el que asegura que la ofensiva del Eln en el Catatumbo que comenzó en enero de este año y dejó más de 80 muertos “es solo un capítulo más de su plan de lograr algo que ningún actor ilegal ha conseguido durante más de sesenta años de conflicto armado en Colombia: establecerse como la autoridad hegemónica a lo largo de la frontera con Venezuela”.

Ese plan, según el documento, lo ha ido asegurando el Eln de varias maneras, la principal de las cuales es “su relación con el régimen de Nicolás Maduro, expandiendo su presencia en Venezuela y usando su territorio como plataforma para proyectarse hacia Colombia”. De acuerdo con Según InSight Crime, el Eln ha forjado una alianza estratégica con el régimen de Maduro, que califica de “simbiótica”. El centro de investigación remarca la coincidencia entre la ofensiva del Eln en el Catatumbo en enero y la asunción ilegítima de Maduro a un nuevo mandato después de las elecciones del 28 de julio en las que perdió frente al candidato opositor Edmundo González.

Pero ¿por qué el Catatumbo es tan vital para el Eln? Las cuentas de InSight Crime son demoledoras. “Los 11 municipios del Catatumbo concentran 55.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca, con un potencial de producción de hasta 400 toneladas de cocaína al año. En Colombia, un kilo de cocaína se vende por US$1.500, lo que significa que la producción de cocaína en el Catatumbo puede generar US$600 millones al año. El precio internacional promedio al por mayor es de US$25.000 por kilo, lo que convierte la producción del Catatumbo, una vez exportada, en un negocio de hasta US$10.000 millones”.

Relación de Eln con Maduro basada en tres pilares

El informe plantea que la relación entre Eln y Maduro se sostiene sobre tres pilares, empezando por la afinidad ideológica con la revolución bolivariana fundada por Hugo Chávez. El segundo es el acceso a rentas criminales. “Ante el colapso económico, la hiperinflación, las sanciones internacionales y el aislamiento, Maduro ha recurrido a las economías ilícitas para mantener la lealtad de sus generales y altos funcionarios. Incapaz de pagarles un salario digno —y con un bolívar cada vez más devaluado—, Maduro ha creado un sistema en el que asigna generales o altos mandos del régimen a zonas del país con acceso al contrabando, el tráfico de drogas o la minería de oro”. Este sistema ha sido definido por InSight Crime como un “Estado criminal híbrido”.

Desde la perspectiva del informe, la dependencia de Maduro del Eln es cada vez mayor. “Los estados venezolanos que limitan con Colombia son el núcleo principal de estas economías criminales y donde el Eln ha establecido su presencia”, dice el documento, y asegura que “numerosas fuentes militares en Venezuela han dicho a InSight Crime […] que son los servicios de inteligencia cubanos quienes supervisan a las fuerzas armadas venezolanas y han sofocado la disidencia mediante arrestos e intimidación”. Por esa razón, “no resulta sorprendente” que Maduro “confíe en el Eln tanto como, o incluso más que, en su propia fuerza militar”. Este sistema de gobernanza criminal híbrida ha profundizado las relaciones entre el Eln y varias figuras del régimen, y “ha asegurado una dependencia cada vez mayor de Maduro hacia el Eln para mantenerse en el poder”.

El tercer pilar no es menos preocupante que los anteriores. Se trata del papel del Eln “como factor disuasorio frente a cualquier acción militar contra Venezuela”. InSight Crime cita a Julio Borges, político opositor y expresidente de la Asamblea Nacional, hoy exiliado en España, quien asegura que el Eln “se ha convertido en una de las líneas de defensa del régimen de Maduro, ya no solo es un socio en cuanto al crimen organizado que gobierna dentro de Venezuela, sino que es parte de toda la estrategia de defensa que Maduro pretende llevar a cabo, en caso de que ocurra alguna acción militar para el cambio político”.

La relación entre el Eln y Maduro “ha cobrado especial relevancia mientras Estados Unidos despliega su fuerza naval frente a la costa venezolana y realiza ejercicios con infantes de marina y fuerzas especiales”, agrega el informe. “Aunque el anticuado equipamiento ruso de las fuerzas venezolanas ofrecería poca resistencia a los ataques aéreos de Estados Unidos, la amenaza de una guerra asimétrica es real, y el estamento militar estadounidense sabe que el Eln es un enemigo formidable, habiendo resistido durante décadas a las fuerzas colombianas apoyadas por Washington”.

Es precisamente por ese respaldo de Maduro que el Eln ha podido consolidar “lenta pero firmemente su presencia a ambos lados de la frontera entre Colombia y Venezuela”, advierte InSight Crime, y explica que este avance fronterizo se aceleró tras la desmovilización de las Farc en 2016, lo que permitió al Eln tomar el control de territorios que antes estaban en manos de ese grupo”.

Eln, narcotráfico, y modelo político para Venezuela

Pese a que el Eln niega su participación en el narcotráfico, el informe asegura que “el negocio de las drogas es un componente clave de la relación” entre esa guerrilla y el régimen de Maduro, y, “aunque es una relación de beneficio mutuo, el Estado mantiene cierta ventaja. El Eln paga en servicios y en efectivo por la protección que le permite operar en territorio venezolano”, y aporta “múltiples beneficios” al régimen venezolano.

“En zonas como La Guajira, donde la presencia estatal es débil, el grupo mantiene el orden territorial y poblacional”, se lee en otro aparte del informe. “Además, ha interferido en procesos electorales para favorecer a candidatos leales al partido de Maduro. Su presencia en la frontera también funciona como un colchón de seguridad y una alerta temprana frente a una eventual invasión desde suelo colombiano. Pero, de manera crucial, los sobornos que los traficantes pagan a las fuerzas de seguridad ayudan indirectamente a garantizar que Maduro se mantenga en el poder”.

“Ante la imposibilidad de sostener salarios dignos, el gobierno asegura la lealtad militar permitiendo que oficiales y funcionarios se enriquezcan mediante sobornos de narcotraficantes o incluso participando directamente en el negocio”, continúa el informe de InSight Crime. “En ese sentido, los intereses de Maduro y del Eln convergen en varias aristas. El gobierno venezolano, financieramente debilitado, se beneficia de que su aliado controle toda la cadena del narcotráfico, ya que eso implica que el aparato estatal corrupto cuente con mayores ingresos”.

Por otra parte, un Eln fortalecido también “ofrece más fuerza a un régimen que sufre una profunda falta de legitimidad interna y enfrenta crecientes presiones geopolíticas”. De acuerdo con el centro de pensamiento e investigación, el objetivo final del Eln es “convertirse en el actor criminal dominante a lo largo de toda la frontera entre Colombia y Venezuela”. Pero hay algo peor: “Con la protección de Venezuela, ese objetivo parece cada vez más alcanzable. Y va más allá del narcotráfico: el grupo busca replicar en Venezuela el modelo político de base que ha desarrollado durante seis décadas en Colombia”.

