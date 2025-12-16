Momentos de tensión se registraron en Puerto Santander (Norte de Santander) por hostigamientos atribuidos al Ejército de Liberación Nacional (Eln) contra la subestación de la Policía Nacional. Habitantes del municipio reportaron detonaciones y disparos en ráfaga de fusil, situación que obligó a la población a resguardarse en sus viviendas.

Ante lo ocurrido, el sector comercial cerró sus puertas de manera preventiva, mientras decenas de familias permanecieron confinadas por temor a quedar en medio de los enfrentamientos, según informó Blu Radio.

Los hechos se registraron en sectores cercanos al centro del municipio, donde las detonaciones y los disparos se escucharon durante varios minutos, de acuerdo con la emisora.

Residentes denunciaron afectaciones a la movilidad y a la actividad económica, además de la falta de condiciones de seguridad para salir de sus casas. Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas, mientras evalúan el alcance de los daños y refuerzan las medidas de seguridad en la zona.

#Atención El ELN está hostigando de nuevo la subestación de Policía de Puerto Santander, Norte de Santander. La comunidad denuncia detonaciones y disparos de ráfaga de fusil por lo que el sector comercial cerró su puertas y los habitantes confinados en sus casas pic.twitter.com/TNVhJWkjTj — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) December 17, 2025

Preocupación por paro armado del ELN

Estos hechos ocurren en el marco del paro armado anunciado por el ELN, una medida que incluye acciones armadas y restricciones a la movilidad en distintos municipios de Norte de Santander. La estrategia del grupo armado contempla hostigamientos contra instalaciones de la Fuerza Pública y presiones indirectas sobre la población civil.

Las autoridades señalaron que el paro armado vulnera el Derecho Internacional Humanitario, al afectar de manera directa a la comunidad. Desde la Policía Nacional y el Ejército Nacional se anunció el despliegue de unidades adicionales con el objetivo de garantizar la seguridad y restablecer el orden público.

La comunidad de Puerto Santander permanece en alerta ante posibles nuevos hechos violentos, mientras continúa el cierre parcial de actividades comerciales y el confinamiento preventivo en sectores cercanos a la subestación policial.

