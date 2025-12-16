La ciudad de Cali, Valle del Cauca, vive una intensa situación de inseguridad luego de una serie de explosiones registradas en la madrugada del lunes 16 de diciembre del 2025, en el barrio Mariano Ramos. Las detonaciones se produjeron cerca de las 4 de la mañana, en la intersección de la carrera 50 con la Autopista Simón Bolívar, causando conmoción en este sector residencial, tal como informó Caracol Noticias.

Según se informó, la explosión se dio al paso de una patrulla de la Policía causando heridas a dos oficiales, quienes tras ser trasladados de urgencia a la Clínica Valle de Lili, donde habrían fallecido debido a la gravedad de sus lesiones. Esta versión fue confirmada en el citado noticiero.

Además, se habla de un posible ataque dirigido a un Centro de Atención Inmediata (CAI) de la Policía en la misma zona, lo cual exacerba la problemática y calificación de los sucesos como actos terroristas. Alejando Éder, alcalde de Cali, confirmó de manera preliminar la detonación de dos explosivos al paso de la patrulla, pero este detalle, así como el número exacto de víctimas, aún se está en proceso de verificación.

De manera simultánea a estos acontecimientos, se reportó una segunda explosión cerca al sitio de trasferencia de escombros de la escombrera en la carrera 50. La Policía Nacional, con su grupo antiexplosivo, se encuentra en el lugar desactivando y verificando la existencia de más artefactos, según el informe periodístico.

#LOÚLTIMO | Un atentado terrorista se registró en Cali y dejó dos policías muertos. ¿Qué pasó? Le contamos los detalles. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/MEQVpBbBFu — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 16, 2025

Vale la pena destacar que estos hechos se presentan en medio del paro armado que declaró el Eln desde el pasado domingo hasta el amanecer del martes 17 de diciembre de 2025. Este grupo guerrillero, presente en más de la mitad del país, anunció este paro como forma de protesta frente a lo que denomina “la nueva fase del plan neocolonial” del gobierno de Estados Unidos. De acuerdo con El Tiempo, este paro ha acumulado más de 50 acciones violentas en diferentes partes del país.

