Continúan las investigaciones por la explosión en el peaje de Copacabana, ubicado en la autopista Medellín–Bogotá. El suceso ocurrió en la tarde del 9 de diciembre de 2025 dentro de un automóvil particular blanco. Según informes preliminares, la explosión dejó dos civiles muertos y dos oficiales de la Policía heridos.

(Vea también: [Video] Así fue el atentado con moto bomba en Cauca; hombre se salvó de milagro)

“Por la explosión los dos ocupantes del automotor fallecieron; asimismo, los dos profesionales de Policía que se acercaban a verificar el vehículo resultaron lesionados levemente, y fueron trasladados a un centro asistencial“, indicó el general William Castaño Ramos, comandante de la Policía del Valle de Aburrá.

De acuerdo con la información oficial, los civiles fallecidos serían los ocupantes del vehículo donde ocurrió la detonación. Los oficiales estaban en el punto del incidente, resultaron gravemente lesionados y fueron atendidos en un centro médico de Bello, según reportó El Tiempo.

Las primeras hipótesis señalan que los ocupantes del carro manipulaban una granada y el artefacto explotó de forma accidental mientras los uniformados adelantaban la verificación.

#ATENCIÓN Se reporta una explosión en el peaje de Copacabana en la autopista Medellín-Bogotá. De manera preliminar se indica de al menos un civil muerto y dos policías de carreteras heridos sin gravedad. La vía está cerrada por seguridad. https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/P0lpcvi8HM — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 9, 2025

Artefacto que explotó en peaje de Copacabana tenía como destino Bogotá

Asimismo, las autoridades aseguraron que al interior del carro se encontraron armas. Esto encendió las alarmas y más teniendo en cuenta que uniformados alcanzaron a escuchar el testimonio de uno de los fallecidos.

“Es importante señalar que, posterior a la explosión y antes de fallecer uno de los conductores del vehículo, la persona manifestó que llevaba la granada para la ciudad de Bogotá, así como las armas que iban a ser entregadas en esta ciudad”, indicó Castaño, de acuerdo con el citado medio.

El peaje fue cerrado en ambos sentidos mientras los equipos de emergencia aseguraban la zona. Las autoridades recomendaron a los conductores usar vías alternas debido al alto flujo vehicular en esa franja de la autopista.

La hipótesis inicial indica que no se trató de un ataque dirigido contra la infraestructura, sino de una detonación accidental durante la manipulación del artefacto. No obstante, continúan los análisis para determinar si existe algún vínculo con estructuras criminales o redes de tráfico de armas.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó que en dentro del automóvil donde se registró una explosión cerca al peaje de Copacabana de la Autopista Medellín-Bogotá, fueron halladas armas largas y municiones. Los dos ocupantes fallecieron tras la explosión al parecer… pic.twitter.com/jyBYf8igVn — MiOriente (@MiOriente) December 10, 2025

