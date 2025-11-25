Un susto grande se llevaron pacientes y visitantes de la clínica Los Nogales, en el norte de Bogotá, donde una explosión se registró en inmediaciones del centro médico, lo que obligó a que una unidad de bomberos acudiera al lugar para atender la emergencia, que por fortuna no ocasionó daños ni hubo víctimas.

El concejal Juan David Quintero fue el que compartió el video en sus redes sociales de la gravedad de la emergencia, que se originó por la explosión de una pipeta de gas, la cual es utilizada por vendedores ambulantes que se han al frente de la clínica para vender sus productos.

De hecho, el mismo cabildante le pidió a la Alcaldía tomar medidas sobre esta situación, pues es algo que se puede repetir en Bogotá, ya que en prácticamente todas las localidades hay vendedores ambulantes que usan este tipo de elementos de gas para vender sus productos, manipulando alimentos a altas temperaturas, lo que claramente representa un riesgo tanto para los comerciantes como para la ciudadanía.

“Una pipeta de gas explotó al frente de la clínica Los Nogales, estos son los riesgos a los que se enfrenta la comunidad por tener vendedores ambulantes invadiendo el espacio público y las vías. Alcaldía de Chapinero, ¿qué se está haciendo para recuperar el espacio de los ciudadanos?”, dijo el concejal en su cuenta de X.

En la capital, de los 89.000 vendedores caracterizados, 10.331 corresponden a puestos de comida que cocinan en el espacio público con pipetas o fogones, según datos de la Alcaldía de Bogotá.

Asimismo, la entidad recuerda que los vendedores que deseen ejercer su actividad de manera segura y formal pueden acceder a los programas de reubicación, capacitación y regularización que ofrece el Distrito, con el fin de promover espacios más ordenados y seguros para todos.

