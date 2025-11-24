El pasado 21 de noviembre, en Bogotá se llevó a cabo la primera Gala de Reconocimiento por el Buen Trato, un espacio liderado por la Secretaría Distrital de Integración Social en el que se destacó a iniciativas que promueven el cuidado, la empatía y la prevención de violencias en los territorios.

El evento hace parte de la Semana del Buen Trato, una campaña que inició el 19 de noviembre y que culminará este martes, 25 de noviembre. Su propósito es impulsar relaciones basadas en el respeto, la escucha y el reconocimiento. El eslogan de este año es: “El buen trato empieza en casa”.

Desde el comienzo de esta jornada, se han llevado a cabo diferentes actividades lúdicas y académicas en varias localidades de la capital, con el fin de que las comunidades trabajen de manera conjunta para compartir y difundir mensajes que inspiren un cambio cultural alrededor del cuidado, la empatía y la prevención de las violencias.

Bogotá celebró la I Gala de Reconocimiento por el Buen Trato, un espacio para visibilizar iniciativas que promueven el cuidado, la empatía y la prevención de violencias en los territorios. 💛❤️ #ElBuenTratoEmpiezaEnCasa pic.twitter.com/RFZsdqo0Vg — Secretaría Distrital de Integración Social (@integracionbta) November 23, 2025

La gala de reconocimientos “Bogotá Cuida, Bogotá Reconoce” tuvo como objetivo destacar y visibilizar experiencias significativas, territoriales e intersectoriales orientadas a promover el buen trato y fortalecer el rol cuidador y protector.

Los nominados fueron instancias de participación local, redes comunitarias, experiencias institucionales o interinstitucionales y servicios de la Secretaría Distrital de Integración Social. Todos se distribuyeron en tres categorías: Iniciativas Interinstitucionales, Iniciativas Institucionales e Iniciativas de Organizaciones de Base Comunitaria.

Ganadores Primera Gala de Reconocimiento por el Buen Trato

De las 49 iniciativas postuladas en total (24 institucionales, 15 interinstitucionales y 10 de organizaciones de base comunitaria), estos fueron los ganadores:

Categoría Institucional: “El parque que ‘salvó’ la Policía en la localidad de Ciudad Bolívar”, de la Policía Nacional.

“El parque que ‘salvó’ la Policía en la localidad de Ciudad Bolívar”, de la Policía Nacional. Categoría Interinstitucional: “Hombres Responsables de Violencias”, de la Secretaría de Cultura de Bogotá.

“Hombres Responsables de Violencias”, de la Secretaría de Cultura de Bogotá. Categoría Organizaciones de Base Comunitaria: “Programa por mí, por ti, por los dos”, de la Fundación Natalia Ponce de León.

Asimismo, se otorgó un reconocimiento especial a Martha Ordóñez, Gerente de Gobierno y Asuntos Corporativos de Pulzo.com y exconcejala de Bogotá, quien impulsó el Acuerdo 329 de 2008, mediante el cual se conmemora la Semana del Buen Trato, y por su labor comunitaria en defensa de los derechos de las infancias y de las mujeres en la capital.

