El pasado 21 de noviembre, en Bogotá se llevó a cabo la primera Gala de Reconocimiento por el Buen Trato, un espacio liderado por la Secretaría Distrital de Integración Social en el que se destacó a iniciativas que promueven el cuidado, la empatía y la prevención de violencias en los territorios.
(Vea también: ¡Vacúnate este lunes en Bogotá! Puntos, horarios y todo lo que debes saber para proteger tu salud)
El evento hace parte de la Semana del Buen Trato, una campaña que inició el 19 de noviembre y que culminará este martes, 25 de noviembre. Su propósito es impulsar relaciones basadas en el respeto, la escucha y el reconocimiento. El eslogan de este año es: “El buen trato empieza en casa”.
Desde el comienzo de esta jornada, se han llevado a cabo diferentes actividades lúdicas y académicas en varias localidades de la capital, con el fin de que las comunidades trabajen de manera conjunta para compartir y difundir mensajes que inspiren un cambio cultural alrededor del cuidado, la empatía y la prevención de las violencias.
Bogotá celebró la I Gala de Reconocimiento por el Buen Trato, un espacio para visibilizar iniciativas que promueven el cuidado, la empatía y la prevención de violencias en los territorios.
💛❤️ #ElBuenTratoEmpiezaEnCasa pic.twitter.com/RFZsdqo0Vg
— Secretaría Distrital de Integración Social (@integracionbta) November 23, 2025
La gala de reconocimientos “Bogotá Cuida, Bogotá Reconoce” tuvo como objetivo destacar y visibilizar experiencias significativas, territoriales e intersectoriales orientadas a promover el buen trato y fortalecer el rol cuidador y protector.
Los nominados fueron instancias de participación local, redes comunitarias, experiencias institucionales o interinstitucionales y servicios de la Secretaría Distrital de Integración Social. Todos se distribuyeron en tres categorías: Iniciativas Interinstitucionales, Iniciativas Institucionales e Iniciativas de Organizaciones de Base Comunitaria.
Ganadores Primera Gala de Reconocimiento por el Buen Trato
De las 49 iniciativas postuladas en total (24 institucionales, 15 interinstitucionales y 10 de organizaciones de base comunitaria), estos fueron los ganadores:
- Categoría Institucional: “El parque que ‘salvó’ la Policía en la localidad de Ciudad Bolívar”, de la Policía Nacional.
- Categoría Interinstitucional: “Hombres Responsables de Violencias”, de la Secretaría de Cultura de Bogotá.
- Categoría Organizaciones de Base Comunitaria: “Programa por mí, por ti, por los dos”, de la Fundación Natalia Ponce de León.
(Lea también: Bogotá apuesta por la innovación: así funciona el mecanismo que impulsa vivienda y salva áreas ambientales)
Asimismo, se otorgó un reconocimiento especial a Martha Ordóñez, Gerente de Gobierno y Asuntos Corporativos de Pulzo.com y exconcejala de Bogotá, quien impulsó el Acuerdo 329 de 2008, mediante el cual se conmemora la Semana del Buen Trato, y por su labor comunitaria en defensa de los derechos de las infancias y de las mujeres en la capital.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO