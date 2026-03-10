Un operativo militar adelantado en zona rural del municipio de Ituango dejó como resultado la muerte de alias ‘Ramiro’, señalado cabecilla de la Estructura 18 de las disidencias de las Farc, según informaron las Fuerzas Militares de Colombia.

La operación se desarrolló mediante acciones de interdicción aérea y asalto aéreo, con participación de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y tropas del Ejército Nacional de Colombia, en medio de un operativo dirigido contra integrantes del Grupo Armado Organizado residual conocido como Estructura 18, facción vinculada a ‘Iván Mordisco’.

Siete integrantes del grupo armado fueron neutralizados

De acuerdo con la información oficial, durante el desarrollo de la operación fueron neutralizados siete integrantes de esa estructura criminal, entre ellos alias ‘Ramiro’, quien era considerado el principal cabecilla del grupo en la región.

En medio de los hechos también fue capturada una mujer que sería hermana del cabecilla, quien resultó herida y recibió atención médica inmediata, según lo reportado por las autoridades en cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario.

Quién era alias ‘Ramiro’

Según las Fuerzas Militares, alias ‘Ramiro’ tenía más de 22 años dentro de la organización armada y contaba con orden de captura por delitos como concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y homicidio, reclutamiento ilícito de menores y porte ilegal de armas.

Las autoridades le atribuyen varios hechos violentos en el norte de Antioquia, entre ellos el desplazamiento forzado de 38 campesinos, incluidos 11 menores de edad, en la vereda El Cedral de Ituango.

También lo señalan de estar vinculado al asesinato de civiles que presuntamente colaboraban con el Clan del Golfo en esa misma zona.

Resultado preliminar de operación ofensiva contra la Estructura 18 de las disidencias de alias Mordisco, en zona rural de Ituango, Antioquia: 7 muertos y 1 herido. Entre los neutralizados cayó alias “Ramiro”, cabecilla principal de esta estructura criminal dedicada al… — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) March 10, 2026

Ataque contra militares en Valdivia

De acuerdo con la información oficial, alias ‘Ramiro’ también sería responsable de la acción armada registrada en la vereda La Coposa, en Valdivia, donde murieron seis soldados profesionales del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 24.

Además, durante 2026 habría ordenado ataques con drones contra una estación de gasolina en Ituango, lo que, según las autoridades, puso en riesgo a la población civil y a la Fuerza Pública.

Las Fuerzas Militares señalaron que este resultado operacional busca afectar las capacidades de la estructura armada en el norte de Antioquia y reducir el riesgo de acciones violentas contra la población civil y la Fuerza Pública.

