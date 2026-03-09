En medio de operativos contra las disidencias de las Farc lideradas por Iván Mordisco, la Policía capturó a Andrés Vera Fernández, conocido como alias ‘Conejo’, hermano del jefe guerrillero. El procedimiento se dio en coordinación con la Fiscalía y hace parte de las acciones dirigidas a afectar las redes de apoyo que rodean a estas estructuras armadas.

La captura se produjo en el sector conocido como La Plazuela, en el casco urbano del municipio de Falán, en el departamento del Tolima. En ese punto, el hombre se disponía a abordar un vehículo de servicio público que cubría la ruta entre Casabianca y Bogotá cuando fue interceptado por uniformados que adelantaban controles dentro del denominado Plan Candado.

Ese dispositivo de seguridad se activó después de la detención de alias ‘Jota’, otro hermano del cabecilla guerrillero, ocurrida días antes en la misma región. Las autoridades reforzaron la presencia en la zona ante la posibilidad de que personas cercanas a ‘Mordisco’ intentaran abandonar el área.

Capturan a alias ‘Conejo’, otro hermano de ‘Iván Mordisco’

Durante esos controles, los uniformados identificaron a alias ‘Conejo’, sobre quien pesaba una orden judicial de captura. De acuerdo con El Tiempo, los investigadores consideran que el hombre intentaba salir de la región para evadir el cerco policial que se había establecido tras los recientes operativos contra el entorno del cabecilla.

La orden de captura está relacionada con delitos como homicidio, secuestro y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y municiones. Además, alias ‘Conejo’ tendría funciones de apoyo dentro de las estructuras vinculadas a su hermano, principalmente en el suministro de logística para diferentes grupos.

Las investigaciones también lo relacionan con homicidios contra firmantes del Acuerdo de Paz. El capturado sería además el encargado de administrar bienes muebles e inmuebles que habrían sido adquiridos con recursos provenientes de economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

Con esta detención, las autoridades suman un nuevo golpe contra el entorno cercano de ‘Iván Mordisco’. En 2025 fue neutralizada alias ‘Yenny’, persona de confianza del jefe guerrillero. Ese mismo año fue detenido Luis Vera Fernández, alias ‘Mono Luis’, otro de sus hermanos, y durante el fin de semana cayó alias ‘Jota’ en Tolima.

ATENCIÓN: Mindefensa reporta la captura en el departamento del Tolima de otro hermano de alias ‘Iván Mordisco’ máximo cabecilla de disidencias de las Farc, convirtiéndose en el segundo familiar detenido en menos de 72 horas en operativos adelantadas por la Policía. @josedavid88_ pic.twitter.com/XkkWktV8Lu — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 9, 2026

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, reiteró que sigue vigente una recompensa de hasta cinco mil millones de pesos por información que permita ubicar a ‘Iván Mordisco’. El Ministerio de Defensa asegura que estas recompensas han permitido obtener datos sobre movimientos y apoyos del círculo cercano del cabecilla, lo que ha facilitado nuevas capturas.

