Un nuevo temblor se registró a las 5:11 de la tarde en Colombia, con una magnitud de 4,2 y una profundidad de 80 kilómetros con epicentro en el municipio de El Cairo en el Valle del Cauca.

En Bogotá, afectada por granizada y fuertes lluvias, el sismo pasó desapercibido a pesar de que hubo múltiples reportes a nivel nacional sobre el hecho que tuvo un nivel importante.

Esta fue la publicación del Servicio Geológico Colombiano con la confirmación del evento que causó alarma en varios departamentos, lejos del centro de Colombia:

Varias personas reportaron que el temblor se sintió en Cali, Medellín, Manizales, Armenia y Pereira, entre otras ciudades capitales en las que hubo alerta en redes sociales por lo sucedido.

Cabe remarcar que algunos bromearon, en medio del temor por lo sucedido. “Y ese temblor que papi, buen meneo”, fue uno de los comentarios que surgieron en tono jocoso sobre el movimiento telúrico.

Uno de los puntos en los que la sacudida resultó más evidente fue en Cali, donde los usuarios resaltaron el temor por el hecho que duró apenas algunos segundos, pero con mucha intensidad.

Lo cierto es que por las mismas redes sociales no se reportó ninguna clase de daño material, heridos ni pérdidas humanas debido al temblor que tuvo a varias regiones con susto.

Este caso se diferencia a otros sismos en Colombia que tienen una magnitud menor y son mucho más frecuentes en el municipio de Los Santos, una zona conocida por su constante actividad sísmica en Santander.

Esta fue la publicación con la broma en cuestión:

Y ese temblor que papi, buen meneo — Don Manuel (@manuelpinedo11) March 9, 2026

¿Qué hacer en caso de un temblor?

Saber cómo actuar ante un movimiento sísmico es fundamental para salvaguardar la vida propia y la de quienes nos rodean. Los sismos son eventos naturales impredecibles, por lo cual la preparación previa y la reacción adecuada durante el suceso marcan la diferencia. Las autoridades de gestión del riesgo enfatizan que el pánico es el principal enemigo, ya que nubla el juicio y puede llevar a accidentes evitables.

Si se encuentra dentro de una edificación al momento del temblor, siga estas recomendaciones clave:

Agacharse, cubrirse y sujetarse: buscar refugio bajo una mesa o escritorio resistente. Si no hay muebles cerca, cubrirse la cabeza y el cuello con sus brazos y quedarse en una esquina interior.

Alejarse de peligros: mantener distancia de ventanas, espejos, vitrinas, paredes exteriores y objetos que puedan caer, como lámparas o bibliotecas.

mantener distancia de ventanas, espejos, vitrinas, paredes exteriores y objetos que puedan caer, como lámparas o bibliotecas. No usar ascensores: bajo ninguna circunstancia utilizar los elevadores, ya que el suministro eléctrico puede fallar y dejarlo atrapado.

bajo ninguna circunstancia utilizar los elevadores, ya que el suministro eléctrico puede fallar y dejarlo atrapado. Permanezca adentro: no correr hacia la salida mientras el movimiento continúa. La mayoría de las lesiones ocurren cuando las personas intentan entrar o salir de los edificios.

Si el sismo ocurre mientras está en la calle o conduciendo, es clave tomar algunos consejos:

Buscar espacios abiertos: alejarse de postes eléctricos, árboles, edificios altos y carteles publicitarios que puedan colapsar.

alejarse de postes eléctricos, árboles, edificios altos y carteles publicitarios que puedan colapsar. Detenga el vehículo: si está manejando, parar en un lugar seguro, lejos de puentes, pasos elevados y cables de alta tensión. Permanecer dentro del auto hasta que cese el temblor.

Una vez que el movimiento termine, verificar si hay heridos y evaluar los daños estructurales antes de reingresar a cualquier inmueble. Si percibir olor a gas, cierre la llave general y abra las ventanas. Es vital contar siempre con un kit de emergencia que incluya agua, alimentos no perecederos, un radio de pilas y un botiquín de primeros auxilios.

