El intenso aguacero en Bogotá de este lunes 9 de marzo de 2026 se convirtió en un nuevo dolor de cabeza para las personas que se movilizan por los diferentes puntos de la ciudad.

Pulzo incluso aprovechó su presencia en el norte de Bogotá para mostrar por medio de una cámara en vivo las imágenes de cómo luce esta jornada que no ha tenido clemencia con quienes agarró desprevenidos.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) reportó precipitaciones en las localidades de Usaquén, Suba, Chapinero, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme.

Precisamente, se han divulgado impresionantes imágenes en el norte de la ciudad, donde es posible observar cómo las inundaciones han complicado el tráfico en diferentes calles, con granizo incluido.

Los restaurantes fueron blanco del clima inclemente y se vieron afectados, entre los múltiples establecimientos que sufrieron por la cantidad de agua que cayó este lunes 9 de marzo en una jornada muy lluviosa.

Cabe recordar que Idiger indicó por qué llueve más en la tarde en Bogotá, al alertar sobre los factores que sirven como aviso para que los residentes lo tengan en cuenta en esta temporada.

Las recomendaciones por parte de la Secretaría de Movilidad en puntos clave como la Avenida Ciudad de Cali, Avenida Boyacá, Autopista Norte y Autopista Sur es la conducción con precaución debido a la reducción de visibilidad, todo esto con el fin de prevenir accidentes.

Los videos en cuestión sirven como referencia para que los transeúntes y conductores estén pendientes del estado en el que están las calles debido a una lluvia que no se veía así hace rato.

¿Cómo va a ser el clima en marzo en Colombia según Ideam?

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió su pronóstico del clima para marzo de 2026 en Colombia, señalando un periodo de transición climática marcado por un incremento significativo en las precipitaciones.

Este mes representa el inicio de la primera temporada de lluvias del año en gran parte del territorio nacional, especialmente en las regiones Andina y Pacífica.

Según los informes técnicos del instituto, las lluvias en marzo podrían ser hasta un 41% más intensas en comparación con los registros obtenidos en el año 2025.

En la región Andina, se prevé que departamentos como Antioquia, Santander y Cundinamarca experimenten lluvias superiores al promedio histórico, con aumentos que podrían alcanzar el 70 %.

Este comportamiento está influenciado por el debilitamiento de la fase fría del fenómeno de La Niña y una transición hacia condiciones neutrales en el océano Pacífico ecuatorial.

Por su parte, la región Caribe también enfrentará incrementos importantes, particularmente al suroccidente de Bolívar, donde los volúmenes adicionales de agua podrían generar fluctuaciones en los niveles de los ríos principales.

En cuanto a las temperaturas, el Ideam proyecta una anomalía positiva de aproximadamente 0.5 °C en la media del aire para gran parte del país durante marzo.

Esto significa que, aunque habrá días con lluvias intensas y posibles tormentas eléctricas, los periodos secos intermedios podrían presentar una sensación térmica ligeramente superior a lo habitual.

En la región de la Orinoquía, departamentos como Arauca podrían registrar un aumento del 60% en las lluvias, mientras que sectores de la Amazonía verán incrementos moderados del 20%, excepto en zonas puntuales de Putumayo.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la ciudadanía y a los entes territoriales activar los planes de prevención frente a posibles deslizamientos de tierra en zonas de ladera e inundaciones en cuencas bajas.

Es fundamental realizar el mantenimiento de alcantarillados y monitorear los boletines diarios que emite la oficina de alertas del instituto para evitar emergencias durante este mes de transición.

