En medio de las complicaciones que hay en el panorama nacional, para este marzo de 2026, los colombianos deberán preparar sus paraguas y planes de contingencia, pues el clima no dará tregua.

Sigue a PULZO en Discover

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió una alerta contundente, replicada por el diario La República: se espera que las precipitaciones durante este mes sean un 41,6 % más intensas en comparación con el mismo periodo de 2025. Este fenómeno responde a un frente frío inusual que ha alterado los ciclos tradicionales de sequía en el país.

El panorama es especialmente desafiante para las regiones Andina (con Bogotá incluida) y Caribe. En la zona Andina, se proyecta un incremento del 70% en las lluvias, destacándose el departamento de Norte de Santander como uno de los puntos más críticos.

Por su parte, la región Caribe experimentará un aumento del 60 %, con un impacto severo en el suroccidente de Bolívar. Estas cifras representan volúmenes adicionales de hasta 100 milímetros de agua, lo que equivale a 100 litros por metro cuadrado.

Lee También

El primer tramo de 2026 ya mostró un cambio drástico: mientras en enero de 2025 cayeron 2.112 milímetros de agua, en el primer mes de este año la cifra se disparó a 4.274 milímetros, un aumento del 50,6 %. Este volumen de agua no se registraba con tal magnitud desde hace una década, manteniendo las alertas hidrológicas en niveles máximos desde inicios de febrero.

“Seguimos con un comportamiento anormal de lluvias en gran parte del país. Los niveles de alerta hidrológica que tenemos desde el 2 de febrero se mantienen y no han disminuido significativamente. Hace 10 años no se presentaba un fenómeno como el frente frío”, aseguró la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry, en un Consejo de Ministros.

Las autoridades recomiendan especial vigilancia en zonas de ladera y cuencas de ríos, dado que los suelos ya se encuentran saturados por los aguaceros constantes.

El frente frío que azota al territorio nacional mantiene activos los protocolos de emergencia en el Consejo de Ministros, ante la posibilidad de deslizamientos e inundaciones que superen los registros históricos de los últimos años en Colombia.

¿Cómo prevenirse ante las lluvias en Colombia?

La prevención ante la temporada de lluvias en Colombia es una prioridad ciudadana, especialmente en 2026, dado el incremento atípico de precipitaciones por frentes fríos.

Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Ideam, la clave para mitigar tragedias radica en la preparación del hogar y la vigilancia constante del entorno natural para evitar emergencias por inundaciones o deslizamientos.

Limpieza de infraestructura: asegurarse de limpiar canaletas, bajantes y desagües de su vivienda para evitar taponamientos que causen filtraciones o inundaciones internas.

asegurarse de limpiar canaletas, bajantes y desagües de su vivienda para evitar taponamientos que causen filtraciones o inundaciones internas. Aseguramiento de techos: verificar que las tejas y láminas de zinc estén bien fijadas. Los fuertes vientos y vendavales pueden desprender cubiertas mal aseguradas, representando un peligro para los transeúntes.

verificar que las tejas y láminas de zinc estén bien fijadas. Los fuertes vientos y vendavales pueden desprender cubiertas mal aseguradas, representando un peligro para los transeúntes. Gestión de residuos: Evite arrojar basuras a las calles, caños o alcantarillas. Los residuos sólidos son la causa principal de encharcamientos en zonas urbanas al obstruir el sistema de drenaje.

Evitar los ‘paseos de olla’: durante la temporada de lluvias, los ríos y quebradas presentan riesgos de crecientes súbitas. Si se observan cambios en el color del agua o sonidos fuertes provenientes de la montaña, alejarse de inmediato.

durante la temporada de lluvias, los ríos y quebradas presentan riesgos de crecientes súbitas. Si se observan cambios en el color del agua o sonidos fuertes provenientes de la montaña, alejarse de inmediato. Vigilancia de laderas: si se vive en zonas de pendiente, estar atentos a grietas en el suelo o inclinación de árboles, ya que son señales de movimientos en masa.

si se vive en zonas de pendiente, estar atentos a grietas en el suelo o inclinación de árboles, ya que son señales de movimientos en masa. Seguridad vial: si se conduce bajo la lluvia, reduzca la velocidad y mantenga las luces encendidas. Evitar cruzar corrientes de agua o sectores inundados que oculten huecos o alcantarillas abiertas.

Tener a la mano un maletín de emergencia con linterna, radio de pilas, documentos de identidad y un botiquín de primeros auxilios es vital para responder oportunamente ante cualquier orden de evacuación.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.