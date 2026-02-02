author
Escrito por:  Christian Suárez
Redactor SEO     Feb 2, 2026 - 10:57 am

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó un nuevo balance sobre el comportamiento del clima en Colombia durante febrero, un mes que, pese a la tradición de menor lluvia, mantendría condiciones distintas a lo habitual.

Según confirmó la entidad a Semana, los modelos climáticos actuales indican que las precipitaciones se ubicarán por encima de los promedios históricos en varias zonas del país, especialmente en regiones donde normalmente se presenta una disminución de lluvias, como el Caribe y la Orinoquía.

Este patrón ya se había evidenciado en enero, un periodo que estuvo marcado por intensos aguaceros en buena parte del territorio nacional, contrario a la expectativa de tiempo seco y heladas que suelen afectar al sector agrícola.

De acuerdo con la información entregada por el Ideam a ese medio, así se comportaría el clima en febrero de 2026 por regiones:

Lee También
  • Región Amazónica: continuará en su etapa de máximas precipitaciones, con mayor incidencia en el piedemonte del Putumayo y el Trapecio Amazónico.
  • Región Andina: el sur tendría una reducción frente a enero, mientras que el centro y el Eje Cafetero estarían dentro de rangos normales.
  • Región Pacífica: se prevén lluvias cercanas a los valores habituales, con posibles incrementos en el occidente del Cauca.

(Vea también: Lluvias extremas generan emergencias y alertas en Pereira y Dosquebradas: así se vive la crisis climática)

  • Caribe y Llanos Orientales: se proyectan lluvias superiores a lo normal para esta época del año.

¿Por qué está lloviendo en la temporada seca en Colombia 2026?

Colombia ha registrado lluvias durante semanas que tradicionalmente se asocian con la llamada temporada seca, una situación que ha causado dudas entre ciudadanos en distintas regiones del país en 2026.

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en Colombia no existen temporadas secas en un sentido técnico estricto. Por su ubicación en la zona ecuatorial, el país presenta precipitaciones a lo largo de todos los meses del año, con variaciones en la intensidad y frecuencia de las lluvias.

La entidad explica que lo que comúnmente se conoce como temporada seca corresponde, en realidad, a periodos en los que las lluvias disminuyen frente a los promedios históricos, pero no desaparecen por completo. Durante estas fases es posible que se presenten eventos de precipitación aislados o incluso continuos, dependiendo de las condiciones atmosféricas.

Por esta razón, la presencia de lluvias en estos meses no representa una anomalía, sino una característica propia del clima colombiano, marcado por su variabilidad natural.

¿Cuál es el mes que más llueve en Colombia?

En Colombia, hablar de lluvias implica tener en cuenta la diversidad climática del país. De acuerdo con registros meteorológicos y análisis de expertos en climatología, octubre suele ser identificado como el mes más lluvioso en gran parte del territorio nacional, aunque este comportamiento puede variar según la región.

En términos generales, los periodos de mayores precipitaciones se concentran en dos temporadas al año: la primera entre abril y mayo, y la segunda entre septiembre y noviembre. Esta última es considerada la más intensa, especialmente en zonas como la región Andina y el Pacífico, donde las lluvias pueden ser constantes y de alta intensidad.

Factores como la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical y fenómenos climáticos globales inciden directamente en estos patrones. Mientras tanto, regiones como la Caribe o la Orinoquía pueden presentar variaciones frente al promedio nacional.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada sobre los pronósticos y tomar precauciones durante estos meses de alta pluviosidad.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.

LO ÚLTIMO