El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó un nuevo balance sobre el comportamiento del clima en Colombia durante febrero, un mes que, pese a la tradición de menor lluvia, mantendría condiciones distintas a lo habitual.
Según confirmó la entidad a Semana, los modelos climáticos actuales indican que las precipitaciones se ubicarán por encima de los promedios históricos en varias zonas del país, especialmente en regiones donde normalmente se presenta una disminución de lluvias, como el Caribe y la Orinoquía.
Este patrón ya se había evidenciado en enero, un periodo que estuvo marcado por intensos aguaceros en buena parte del territorio nacional, contrario a la expectativa de tiempo seco y heladas que suelen afectar al sector agrícola.
De acuerdo con la información entregada por el Ideam a ese medio, así se comportaría el clima en febrero de 2026 por regiones:
- Región Amazónica: continuará en su etapa de máximas precipitaciones, con mayor incidencia en el piedemonte del Putumayo y el Trapecio Amazónico.
- Región Andina: el sur tendría una reducción frente a enero, mientras que el centro y el Eje Cafetero estarían dentro de rangos normales.
- Región Pacífica: se prevén lluvias cercanas a los valores habituales, con posibles incrementos en el occidente del Cauca.
(Vea también: Lluvias extremas generan emergencias y alertas en Pereira y Dosquebradas: así se vive la crisis climática)
- Caribe y Llanos Orientales: se proyectan lluvias superiores a lo normal para esta época del año.
¿Por qué está lloviendo en la temporada seca en Colombia 2026?
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO