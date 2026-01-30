Bogotá atraviesa un inicio de 2026 pasado por lluvias frecuentes y temperaturas bajas, una situación que ha sorprendido a muchos ciudadanos, acostumbrados a un enero más seco. Según explicó la revista Semana, estos comportamientos climáticos se mantendrán durante varios días.

El meteorólogo Max Henríquez, citado por ese medio, ha señalado que la capital y la sabana vienen registrando nubosidad persistente y precipitaciones constantes, lo que ha intensificado la sensación de frío, especialmente en las mañanas y noches.

Frío en Bogotá: más lluvias y temperaturas bajas en la capital

De acuerdo con datos climáticos recopilados por Semana, Bogotá puede registrar en este periodo más de 20 días de lluvia al mes, con temperaturas que suelen oscilar entre los 9 °C y los 19 °C, rangos que explican el ambiente frío que se siente durante gran parte del día.

Estas condiciones contrastan con la temporada seca que tradicionalmente caracteriza el primer mes del año en la región andina, lo que ha generado inquietud entre los habitantes de la capital.

Henríquez advirtió que las lluvias no se concentran solo en Bogotá, sino también en zonas como los Llanos Orientales, Boyacá y el piedemonte de la cordillera Oriental, lo que confirma un patrón regional de precipitaciones.

Qué podría pasar en el segundo semestre de 2026

El especialista también alertó, según recogió Semana, sobre la posible aparición de un fenómeno de El Niño en el segundo semestre de 2026. Este evento climático, que se forma en el Pacífico tropical, suele alterar los patrones de lluvia y temperatura en Colombia.

De confirmarse, El Niño podría traer un aumento de las temperaturas y cambios en los ciclos habituales de precipitación, lo que marcaría un giro frente al actual panorama frío y lluvioso.

No obstante, Henríquez ha insistido en que los pronósticos deben leerse con cautela, teniendo en cuenta la variabilidad climática y las tendencias globales, mientras Bogotá enfrenta un comienzo de año con paraguas, abrigo y temperaturas bajas.

