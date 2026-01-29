Las manifestaciones registradas en la avenida Caracas con avenida Primera de Mayo obligaron a desviar los buses articulados de Transmilenio en este sector del sur de Bogotá, lo que ha causado afectaciones en la movilidad en plena hora pico de este jueves 29 de enero.

Según informó la empresa de transporte, con corte a las 6:08 p. m., persiste la protesta en este punto, por lo que los servicios de Transmizonal activaron desvíos para mantener la operación. Como consecuencia, continúan fuera de servicio las estaciones Restrepo, Fucha, Nariño y Hortúa.

La empresa indicó que, hasta el momento, 136.584 usuarios se han visto afectados por la situación, mientras se mantiene el monitoreo del desarrollo de la manifestación y las condiciones de seguridad en la zona.

⏰ #TMAhora (6:19 p.m.) 📍 Av. Caracas con 1 de mayo Persiste la manifestación en este punto, los servicios de TransMiZonal activan desvíos 🔀 Continúa sin prestar servicio en estaciones Restrepo, Fucha, Nariño y Hortúa❌ pic.twitter.com/qL9pXCEqfO — TransMilenio (@TransMilenio) January 29, 2026

A estas complicaciones se suma otro problema de movilidad en la ciudad. Las autoridades reportaron afectación en el carril lento por un siniestro vial en la avenida Boyacá con avenida El Dorado (calle 26), en sentido norte–sur, lo que agrava el tráfico en este corredor clave del occidente de Bogotá.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos tomar vías alternas y estar atentos a los canales oficiales de información.

[06:26 p. m.] #GestiónDelTráfico | ⚠️Continúa afectación en carril lento⛔️ por siniestro vial en la Av. Boyacá con Av. El Dorado (Calle 26), sentido Norte – Sur. 👮‍♂️Grupo Guía gestiona la movilidad y la unidad de @TransitoBta. https://t.co/wIM1rHJLuS pic.twitter.com/K11F14n1va — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 29, 2026

