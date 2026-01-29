En Bogotá hay mucha emoción en varios sectores debido a la construcción del nuevo estadio en Bogotá, pues en un principio se pensó que se iba a remodelar El Campín, pero luego se conoció que era mejor hacer uno desde cero en la zona en la que se encuentra El Campincito.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Renovación de El Campín tendrá la lupa encima ante llegada de millonario negociazo)

Sin embargo, esto también significa cambios importantes en el sector que perjudican de cierta manera a los hinchas e incluso algunos comerciantes.

Uno de los sitios que dejará de funcionar a partir del próximo 31 de enero es el popular y reconocido Palacio del Colesterol, una zona de comidas en la que se vendían picadas, cerveza y más que era muy visitado por los hinchas tanto de Millonarios como de Santa Fe antes, durante y después de los compromisos.

Lee También

Sin embargo, como el partido con Millonarios se aplazó por el homenaje a Yeison Jiménez, el compromiso entre Santa Fe y Pereira fue el último en el que se pudo visitar este icónico lugar.

Así se despidieron algunos aficionados de este sitio:

Ayer despedimos al Palacio del Colesterol

64 años de tradición futbolera Somos Santa Fe de Bogotá pic.twitter.com/MHi4EXcU5H — LaPieldeSantaFe (@LaPieldeSantaFe) January 29, 2026

Larga vida a celebrar los triunfos del glorioso @SantaFe en el Palacio del Colesterol, hoy antes de su desalojo. pic.twitter.com/Wc5wwog6zK — ~trashumante☁️ (@VulpesVulpes__) January 22, 2026

Me da nostalgia saber que el Palacio del Colesterol no va más. Desde muy pequeño fue tradición ir con mi papá y mi abuelo a ese lugar.

En muchas ocasiones sin que jugará América, en alguna oportunidad con mis hermanos hinchas de Millonarios y Santa Fe. Aguante Carlos Parra — PipeOs 🧠 (@POspinaromero) January 29, 2026

Qué pasará con el Palacio del Colesterol

Según comentó Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, administradora del nuevo estadio, por temas contractuales en la construcción los vendedores de esta zona ya no podrán seguir operando allí.

Es más, se puso una mesa técnica que tiene el propósito de hallar soluciones que permitan reubicar a los vendedores mientras se avanza en la construcción, pero con la idea de que cuando se abra la zona de comidas del nuevo estadio, ellos tendrán su espacio allí, siempre y cuando se siga manteniendo los permisos de salubridad y estén formalizados, agregó Hoyos.

(Ver también: Dónde estará ubicado el nuevo estadio de Bogotá y cuánta capacidad tendrá; más que Barranquilla)

Cuándo comienzan y terminan las obras del Campín

Las obras del nuevo estadio en Bogotá están programadas para comenzar el primero de marzo de 2026 y la idea es entregar en diciembre de 2027, según ha mencionado el alcalde Carlos Fernando Galán.

* Pulzo.com se escribe con Z