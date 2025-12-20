Escrito por:

Este año se conoció una noticia que tiene muy ilusionados a los bogotanos y es la reformación de toda la zona del Campín, pues ahí donde está ubicado el estadio y el Movistar Arena, entre otros, será remodelado para construir todo un centro deportivo y cultural que le cambiará la cara por completo a la ciudad.

Claramente algo que más ha llamado la atención ha sido el estadio, pues allí se reúnen miles de personas cada fin de semana para ver a Millonarios y Santa Fe, por lo que hay mucha expectativa sobre cómo va a quedar, más aún sabiendo que no se remodelará el antiguo, sino que se construirá uno desde cero.

Ante esto, el director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá (IDRD), Daniel García, habló en la mañana del pasado martes, 16 de diciembre, y dio detalles acerca del inicio de obra y la capacidad del nuevo escenario deportivo.

“Nos ha ido muy bien con el consorcio, con Sencia, en esta alianza público privada. Ya tenemos como fecha establecida el primero de marzo del próximo año. Ese día debe iniciarse la construcción del nuevo estadio de Bogotá”, dijo García en un evento organizado por el IDRD.

De hecho, agregó que ya están aprobados todos los permisos, las licitaciones, el presupuesto y demás para comenzar con esta obra, por lo que esperan iniciar en esa fecha estimada con la construcción que se llevará a cabo justo donde en este momento aún están las canchas de tenis.

Por otro lado, en cuanto a la capacidad que tendrá el escenario deportivo, destacó que será para “50.000 personas”, lo cual lo hace un poco más grande incluso que el Metropolitano de Barranquilla, que actualmente tiene capacidad de 47.000 personas. El Atanasio Girardot de Medellín, por su parte, tiene capacidad de 45.000 espectadores.

Ahora, en cuanto a la fecha de entrega, Sencia y el IDRD esperan que se logre la obra en poco más de año y medio, teniendo en cuenta que la idea es que el estadio esté listo en diciembre de 2027, una fecha bastante arriesgada y a la cual muchos bogotanos no le tienen tanta fe.

