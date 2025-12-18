Millonarios sigue en su proceso de reestructuración de nómina pensando en 2026, pues el último semestre fue bastante malo y por eso desde las mismas directivas han tomado acciones para tener un plantel mucho más competitivo que le permita ser protagonista de nuevo en el ámbito nacional.

De hecho, han salido varios jugadores importantes y se han sumado algunos refuerzos, pero la idea es seguir con esa tarea y más si llegan ofertas importantes por algunos futbolistas.

Ese es el caso del mediocampista Nicolás Arévalo, de 22 años de edad, quien tuvo un muy buen primer semestre, pero en el segundo le costó un poco más y ahí se rompió la relación con los aficionados.

Sin embargo, debido a sus capacidades hace poco llegó una oferta del fútbol de Ucrania y, según se ha informado, faltan pocos detalles para que se concrete su salida del equipo ‘Embajador’.

Así lo informó el periodista Julián Capera, quien aseguró que la oferta es del FC Metalist de la Liga Premier de Ucrania y el valor rondaría los dos millones de dólares por sus derechos deportivos.

🚨🤝 F5: Principio de acuerdo entre Millonarios y FC Metalist 🇺🇦 para la transferencia de Nicolás Arevalo. Con el jugador también hay acuerdo sobre sus términos personales. https://t.co/oGncUxJJ0e pic.twitter.com/v9fNQbE5Ba — Julián Capera (@JulianCaperaB) December 18, 2025

De hecho, la idea es que esta misma semana se terminen de cuadrar todos los detalles restantes con respecto a tiquetes y más para que el futbolista viaje y firme su contrato que lo vincule por las próximas temporadas.

Vale la pena destacar que este es un equipo relativamente nuevo en Ucrania, pues fue fundado en 2016, tiene un estadio con capacidad para más de 40.000 personas y en la actual temporada marcha séptimo con 24 puntos, 11 menos que el líder, producto de sus seis victorias, seis empates y apenas tres derrotas en los 15 partidos que van del campeonato.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FC Metalist 1925 (@metalist1925_kh)

De confirmarse, esta será la primera experiencia de Arévalo en el exterior, luego de destacar en Millonarios y llegar incluso a sonar para River Plate de Argentina.

