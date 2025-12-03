Millonarios ya volvió de sus vacaciones con el objetivo de preparar la mejor manera toda la temporada 2026, en la que el equipo ‘Embajador’ espera volver a ser protagonista, principalmente, en el ámbito nacional.

En medio de ese plan, el equipo busca contratar jugadores importantes e interesantes, pero para eso primero debe limpiar la plantilla que tiene actualmente. Por eso mismo, en los últimos días ha anunciado algunas salidas que incluso los hinchas han celebrado.

Qué jugadores han salido de Millonarios

En las últimas horas, el mismo equipo anunció que el jugador Cristian Cañozales, quien llegó en este semestre, se lesionó y no disputó muchos partidos, no seguirá con la institución debido a que se llegó a un acuerdo mutuo para finalizar el vínculo contractual.

▶️ Millonarios FC anuncia la finalización del vínculo contractual con Cristian Cañozales tras llegar a un acuerdo mutuo. Agradecemos su paso por el equipo y le deseamos muchos éxitos en su futuro. pic.twitter.com/CDwaL1fkQ1 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) December 3, 2025

Una situación parecida anunció con el delantero Ramiro Brochero, quien estaba a préstamo del Deportivo Pereira, volvió a la pretemporada con el equipo bogotano, pero el técnico le dijo que no lo iba a tener en cuenta y por eso se terminó el contrato.

▶️ Millonarios FC Informa que se ha terminado, por mutuo acuerdo, el contrato con el jugador Ramiro Brochero. Le deseamos muchos éxitos en sus planes deportivos futuros. pic.twitter.com/Pb9fww5P4X — Millonarios FC (@MillosFCoficial) December 3, 2025

De la misma manera, otro jugador que no estará, al menos en el primer semestre de 2026, es el ‘Chocolo’ Ramírez, quien este semestre comenzó jugando, pero luego perdió la posición y ni siquiera lo convocaban. Por esto, decidió salir a préstamo a Llaneros, pero igual manteniendo su vínculo con el club bogotano hasta que finalice su contrato.

🔝 𝗝𝘂𝗮𝗻 𝗝𝗼𝘀𝗲́ 𝗥𝗮𝗺𝗶́𝗿𝗲𝘇 – 𝑴𝒆𝒅𝒊𝒐𝒄𝒂𝒎𝒑𝒊𝒔𝒕𝒂. 🎩 Velocidad, instinto y gol. ¡La historia del “𝐂𝐡𝐨𝐜𝐨𝐥𝐨” empieza hoy! 🏳️🏴 ¡𝑩𝒊𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐! 𝚂𝚘𝚖𝚘𝚜 𝚎𝚕 𝚎𝚚𝚞𝚒𝚙𝚘 𝚍𝚎 𝚕𝚊 𝚖𝚎𝚍𝚒𝚊 𝙲𝚘𝚕𝚘𝚖𝚋𝚒𝚊. pic.twitter.com/s2nfwsKdmF — 𝗟𝗹𝗮𝗻𝗲𝗿𝗼𝘀 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗖𝗹𝘂𝗯 (@ClubLlanerosFC) December 3, 2025

Por el lado de los arqueros, el que está próximo a salir es Iván Arboleda, quien tiene contrato hasta diciembre de 2025 y aunque Hernán Torres quiere que se quede, en el primer intento de renovación el guardameta no aceptó y por eso todo pinta de que podría salir de la institución.

Estas salidas se suman a la de Néyser Villarreal, Nicolás Giraldo y Helibelton Palacios, además de los extranjeros Bruno Sávio y posiblemente la de Juan Pablo Vargas, quienes no están en su mejor momento y que abrirían espacio para que lleguen futbolistas argentinos que quiere el nuevo director deportivo, Ariel Michaloutsos.

