Los hinchas de Millonarios aún no olvidan ni perdonan el mal semestre que acaban de vivir, pues después de estar acostumbrados a siempre luchar hasta los cuadrangulares, este año quedaron eliminados de la Liga BetPlay de forma prematura y por eso hay tantas críticas a las directivas.

De hecho, desde arriba saben que no fue el mejor campeonato y no están dispuestos a que vuelva a pasar, por lo que para 2026 la idea es armar un equipo mucho más competitivo para volver a ser protagonistas en el ámbito nacional y, si se logra la clasificación, también en el internacional.

Para eso, Serpa y Camacho saben que deben salir de algunos jugadores y ya hay algunos en lista, como el caso de los extranjeros: Juan Pablo Vargas, Bruno Sávio y Santiago Giordana.

Sin embargo, este jueves salió a la luz que otros de los futbolistas con más renombre tampoco seguirán.

Según comentó el periodista Mariano Olsen, quien sigue de cerca la actualidad del conjunto ‘Embajador’, son dos nombres principalmente los que no seguirían: Nicolás Giraldo y Helibelton Palacios.

El primero, aunque tiene contrato hasta enero de 2027, no va a ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico a cargo de Hernán Torres, por lo que la idea es buscar una cesión a otro equipo del fútbol profesional colombiano a sus 32 años.

Con respecto al segundo la condición es diferente, puesto que tiene contrato hasta diciembre de 2025, pero como no jugó en su mejor nivel y hasta perdió la titularidad, no se le renovará. El periodista aseguró que ya se están analizando opciones con otros equipos de la Liga BetPlay para continuar con su carrera, pues en este momento está libre porque su vínculo con Cruzeiro de Brasil también finalizó.

En cuanto a las contrataciones, el equipo hasta ahora solo ha anunciado a Carlos Darwin Quintero, proveniente del Pereira, pero se espera que en las próximas semanas se confirmen más llegadas pensando en sumar títulos, como lo son la Liga BetPlay y la Copa Colombia, además de la Sudamericana si se consigue la clasificación.

Por lo pronto, los futbolistas se encuentran en un periodo de receso y volverán para comenzar con la pretemporada a fin de este mes.

