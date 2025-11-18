Terminó una temporada para el olvido por parte de Millonarios, pues luego de que se fueron varias de las figuras a mitad de año, las directivas no los reemplazaron de la mejor manera y por eso se dieron los resultados que se dieron: eliminados de Copa de forma prematura y fuera de los cuadrangulares en la Liga BetPlay.

Y es que todo fue una montaña rusa para el equipo bogotano, pues al principio perdió muchos partidos y destituyó al técnico David González, para darle paso a Hernán Torres y ganar algunos compromisos. Sin embargo, el juego no mejoró, los futbolistas siguieron con su nivel bajo y al final se dio dicha eliminación.

Ante esto, el equipo sacó un comunicado explicando qué va a pasar con los jugadores durante estos días que ya no se está en competencia.

“Millonarios FC informa que el Equipo Profesional Masculino salió el pasado fin de semana a un tiempo de vacaciones de fin de año y volverá a integrarse a final de este mes para los exámenes médicos de ingreso y el inicio de pretemporada”, escribió el club.

De esta manera, los jugadores tendrán su Navidad en noviembre, prácticamente, ya que en apenas unos días deben reintegrarse a los entrenamientos para comenzar la pretemporada, teniendo en cuenta que el objetivo es volver a ser protagonista en 2026 en el ámbito nacional y, si se clasifica, en el ámbito internacional.

Cómo fue el año de Millonarios

Este no fue un año sencillo para el equipo ‘Embajador’ y sus hinchas, ya que hubo muchos problemas y, de nuevo, se pasó el año en blanco, es decir, sin conseguir ningún título.

El primer fracaso fue en Copa Sudamericana, ya que el conjunto bogotano se midió a Once Caldas en la fase previa y cayó, por lo que se criticó mucho a David González porque metió a Falcao, por ejemplo, faltando cinco minutos para el final.

Luego, en el primer semestre el equipo tenía todo para clasificar a la final, pues necesitaba empatar o ganarle a Santa Fe. No obstante, en el último partido jugó muy mal, perdió y su rival de campo salió campeón.

El segundo semestre sí fue mucho más complicado, pues el equipo nunca estuvo metido en los ocho, el nivel de juego era muy bajo y al final quedó fuera tanto de la Copa Colombia como de la Liga BetPlay en cuestión de semanas.

