Este jueves 13 de noviembre, Carlos Antonio Vélez le salió al paso a Eduardo Pimentel, dirigente del Boyacá Chicó, luego de las duras declaraciones que este hizo en redes sociales luego de la derrota de su equipo 1-2 ante Millonarios y la controversial decisión arbitral que anuló un penalti a favor del club boyacense.

Todo comenzó este miércoles, cuando Pimentel, visiblemente molesto por el fallo del Var, publicó un explosivo mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), en el que acusó a los periodistas del canal Win Sports de haber presionado a las autoridades del partido para que intervinieran en la jugada.

Esto no tiene presentación señores de WIN sus periodistas no tienen remedio son tan atrevidos y sinvergüenzas que acaban de decir e insistir para presionar al VAR q llamen al juez para q le hagan ver lo q no fue , todos vimos penal gigante , eso es ser uno muy hijo de puta y muy… pic.twitter.com/NUwAIDKOg5 — Eduardo Pimentel (@Edo_Pimentel) November 13, 2025

Las palabras del exjugador y actual dirigente del Chicó encendieron la polémica, especialmente por el tono agresivo y las acusaciones directas contra los comunicadores del canal que transmite la Liga BetPlay.

Qué le respondió Carlos Antonio Vélez a Eduardo Pimentel

Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en llegar, y una de las más contundentes fue la del propio Carlos Antonio Vélez, una de las voces más influyentes del periodismo deportivo en Colombia.

Durante la más reciente emisión de su programa ‘Palabras Mayores’, Vélez dedicó varios minutos a responderle al dirigente y a defender a sus colegas de Win Sports. Su mensaje fue directo, con su característico tono crítico y sin dejar espacio para la ambigüedad.

“Cuando Eduardo escribe de política, para mí eso es poesía. Eduardo sabe que yo comparto sus opiniones políticas, pero las deportivas no. Y menos el trino de anoche”, comenzó diciendo Vélez, marcando un contraste entre la admiración que siente por Pimentel en ciertos temas y su desacuerdo total con su manera de analizar el fútbol.

Acá, las palabras del comunicador:

¡En Palabras Mayores, Carlos Antonio Vélez le envía un mensaje a Eduardo Pimentel tras sus acusaciones a los periodistas de Win Sports por un llamado del VAR en una jugada en el duelo de Boyacá Chicó y Millonarios! #PlanetaFútbol 🪐⚽ pic.twitter.com/bMOeVeDbgs — Win Sports (@WinSportsTV) November 13, 2025

El periodista fue más allá y cuestionó la creencia de que los comentaristas puedan tener influencia en las decisiones del VAR: “Eduardo es otro de los que cree que la televisión le dice al Var qué es lo que tiene que hacer… ¡Por favor! Eso sí es una limitante verbal”, expresó con ironía.

Vélez también aprovechó el espacio para hacer una defensa técnica del fallo arbitral, asegurando que la jugada que reclamó Pimentel no debía sancionarse como penalti:

“Eduardo, eso no es penalti. Nadie puede negar que Eduardo es un hombre de fútbol, exjugador, está en todos los campos, tiene una visión muy amplia de lo que es el juego, ahí es innegable. Pero te vas a tener que poner a estudiar la ley de juego, hermano. ¿Un brazo pegado al cuerpo? ¿En dónde está la ventaja?”, explicó con tono didáctico.

El periodista concluyó que, en esta ocasión, el árbitro principal actuó correctamente al corregir su decisión tras la revisión del Var: “El árbitro se equivocó y el Var lo hizo ver”, sentenció.

Con estas declaraciones, Vélez no solo salió en defensa de los periodistas de Win Sports, sino que también buscó dejar claro que las transmisiones no influyen en las decisiones arbitrales, una crítica que se ha repetido en distintas ocasiones por parte de dirigentes o técnicos inconformes con fallos arbitrales.

